«¿Por qué volvemos a pagar justos por pecadores», se pregunta Acisa Ribadeo en relación con el cierre de Asturias y el toque de queda

ribadeo / la voz 27/10/2020 21:03 h

«Porque nos llevan al borde del colapso», la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa) de Ribadeo tacha de «injustas las restricciones impuestas en las últimas horas», citando el toque de queda y el cierre de Asturias. «¿Por qué volvemos a restricciones genéricas, cuando se demostró en verano que las medidas que se iban implantando funcionaban? ¿Por qué volvemos a pagar justos por pecadores?», se pregunta Jesús Pérez, gerente de la patronal ribadense.

En un comunicado, el responsable de gestión en la organización empresarial que preside Francisco Iriarte concreta lo que plantea: «Que se reconsideren las restricciones en los lugares donde la situación epidemiológica es mínima. Ribadeo no puede estar ahora en el mismo nivel que A Coruña, Pontevedra o Lugo. Cuando nos toque tendremos que estar, pero no es el momento. Cuando toda A Mariña estuvo confinada en julio y se registraron muchos casos en A Coruña y su área metropolitana la vara de medir no fue la misma».

«Somos conscientes de que el virus manda, somos conscientes de que hay que ser cautos, responsables… pero séanlo ustedes, señores gestores públicos, porque tenemos que sobrevivir y para ello tenemos que trabajar», añade Pérez en la nota difundida este martes.

En ese mismo comunicado, Francisco Iriarte advierte de que las últimas restricciones por la pandemia han colocado al comercio y a la hostelería en una situación tal que, «si seguimos a este paso, no va a hacer falta que nos cierren los negocios, los vamos a tener que cerrar nosotros porque no podremos hacer frente a las deudas».

