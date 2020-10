Nacho Guerreros, actor: «Cada bolo o ciudad que nos sale para actuar, lo considero un triunfo»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia y. garcia

ribadeo/la voz 09/10/2020 05:00 h

«La provincia de Lugo no la conozco», reconoce abiertamente el riojano Nacho Guerreros, conocido por muchos por su papel de Coque en La que se avecina pero con un amplio y diverso bagaje escénico, en la pequeña y grande pantalla, tras el telón... Un actor camaleónico que llega a Ribadeo este domingo junto a Kike Guaza, para representar Juguetes Rotos, dirigida por Carolina Román. Críticas excelentes.

—¿Cómo es eso de que nunca ha pisado la provincia de Lugo?

—He estado en todas las provincias, menos en Lugo. Nunca es tarde, y sé que voy a uno de los pueblos más bonitos de España.

—¿Llega con alguna expectativa a rincones nuevos para usted?

—Intento antes averiguar, sobre todo, dónde se puede comer bien, sano y rico. Siempre, cuando estrenamos función, a las cuatro de la tarde ya debemos estar en el teatro. Después, si hay un tiempito para pasear y ver el pueblo o la ciudad a la que vamos, sí que lo solemos hacer.

—Es inevitable preguntarle por «La que se avecina», ya con un título que parecía premonitorio...

—¡Y tanto! ¿Sabes que La que se avecina tiene muchos momentos premonitorios? Porque cuando fue lo del ébola, en unos capítulos antes hablamos del virus; antes de que llegase. Nos pasa un poco como Los Simpsons. Mi carrera va ligada a La que se avecina. Es imposible no hablar de la serie porque es una pieza fundamental en mi carrera.

—¿Le genera inconvenientes ser tan conocido por un perfil determinado a la hora de meterse en otros registros dramáticos como en «Juguetes rotos»?

—A mi no. Yo entré en «Aquí no hay quien viva» porque estaba representando un drama en el teatro, completamente diferente, Bent en 2005. Estaba haciendo de un preso judío en un campo de concentración nazi. Creo que el teatro es un muy buen escaparate de actores. Un actor debe estar preparado para hacerlo todo. Este año, aparte, he hecho dos películas que se van a estrenar ahora, una que se presenta en el Festival de Sitges y luego en el Festival Calavera de Canarias, Vampus Horror Tales, y otra comedia que he rodado este verano, con confinamiento incluido, que habla precisamente de un grupo de personas que se quedan atrapadas en un hotel y no pueden salir por el estado de alarma, película de Miguel Martí.

—Con el covid, tenemos todos la sensación de vivir en una película.

—¡Una pesadilla que no tiene fin!

—En «Juguetes rotos», ¿cuál es el perfil de su papel actoral?

—Es un drama social, la historia de Mario, un chaval de pueblo, de la época oscura de España durante la dictadura franquista que ha tenido la desgracia o la suerte de nacer hombre y de querer ser mujer y no se siente a gusto con el cuerpo que tiene ni en el pueblo donde está. Solo busca la felicidad y huye a Barcelona con la intención de construir su vida. La escenografía son jaulas. Le cuesta mucho hacer su vida, porque aparte de la represión adquirida echa de menos su entorno. Pero tiene un final tan optimista, tan bonito, tan delicado... Carolina Román, la directora, ha tenido una mano excepcional. En el escenario no estoy solo, está conmigo Kike Guaza, que es un actor como la copa de un pino. Transexuales que vinieron a ver la función se han quedado muy contentos del resultado. Además, es una función que ha venido a ver mucha gente joven, con la que hemos recorrido España y con un éxito de crítica y público alucinantes, que nos ha sobrecogido a nosotros.

—Y más ahora, sin saber si el público acudirá, tendrá miedo...

—Creo que el teatro es uno de los lugares más seguros. Todas las representaciones que hemos hecho en septiembre han estado estrictamente vigiladas [y todas las medidas anti-covid, enumera].

—Un titular: «Un estudio sitúa al teatro como el sector cultural más afectado por la pandemia».

—Y los conciertos en directo. No soy político ni sé qué intereses hay, pero me gustaría que el ministro de Cultura lleve el timón. Yo, y el sector, no lo encontramos por ninguna parte. Sobre todo, echo de menos un consenso político, mucho. No todo vale, no todos los días se puede estar en la confrontación y la disputa... ¡No nos lo merecemos! Además, teatro y hostelería van de la mano.

—Se agradece poder ver una obra así en esta zona. ¡Por fin!

—Cada bolo que nos sale, cada ciudad que nos sale, yo lo considero un triunfo, tal y como estamos. Por eso, es de agradecer al público de Ribadeo que se movilice para ver esta función Porque tenemos que seguir viviendo, con todos los medios posibles y con respeto.