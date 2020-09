La policía de Ribadeo trata de dar con los autores de actos vandálicos

0

La Policía Municipal de Ribadeo está investigando los destrozos ocasionados en el parque de la calle Pintor Fierros, y en otras zonas como A Devesa o la playa de Illas, donde aparecieron dispensadores de hidrogel y papeleras rotas. Lo anunció el concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz, quien critica estos comportamientos incívicos y califica de vándalos a sus autores.

"Estamos tendo problemas, porque cada pouco aparecen os dispensadores de hidroxel rotos, por xente que os rompe a patadas ou simplemente os tiran. Paréceme irrisorio que se culpe ó Concello de Ribadeo de non coidar os dispensadores. Esto é polos comportamentos de certa xente, que actúa desta maneira, pero criticar ó Concello por elo, como fai o PP, non sei, eles saberán", manifestó Jorge Díaz. Y añadió: "Estase a controlar exhaustivamente, a policía está traballando para tratar de dar con estes vándalos que fan estos actos reiteradamente. Hai unha parte da sociedade está un pouco desbandada e pouco implicada no ben común".

También criticó Jorge Díaz el comportamiento de algún restaurante de Ribadeo, a quien acusó de echar los desperdicios sobrantes de la comida a los contenedores, al mediodía y sin bolsa, provocando un intenso mal olor y echando por tierra el lavado de contenedores que periódicamente se hace desde el Concello.