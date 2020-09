Nueva propuesta cultural en Ribadeo, Soa Forte, que dará vida al Fuerte de San Damián

0

La Voz de Galicia

ribadeo/la voz 13/09/2020 22:00 h

Después de tanto tiempo en «stand by», a la cultura también le toca pisar fuerte y, pese a la pandemia, gritar a los cuatro vientos que, con medidas, eso sí, sigue estando ahí para hacer la vida más dulce, alegre y armoniosa. De armonía hablamos precisamente porque aterriza en A Mariña un nuevo ciclo musical. Lleva el nombre de Soa Forte y lo organiza la concejalía de Cultura de Ribadeo en un escenario sin igual: el Forte de San Damián.

Se desarrollará los días 18, 19, 25 y 26 este mes con actuaciones como las de Pequena Compañía Nenos Enormes, Kiko Poe, Paco Cifuentes con Ugia Pedreira y, finalmente, Paraíso Canto (ver el calendario anexo).

La edila ribadense de Cultura, Pilar Otero, destacó la recuperación del uso cultural de San Damián, construcción defensiva en sus orígenes. En caso de lluvia, se trasladarían al Cine Teatro. Los eventos que allí se llevarán a cabo serán «de formato reducido», con ayuda de la productora artística Mialma Producióis. Además, añadió: «Tomamos todas as medidas precisas para desenvolver este tipo de actos con seguridade, seguindo todos os protocolos sanitarios no referente ao covid-19, e apelamos ao comportamento responsable das persoas que asisten a eles». «A cultura non pode parar», finalizó Pilar Otero, subrayando la apuesta cultural de la Administración ribadense, y a la vez «poñendo en valor o noso patrimonio tamén en territorios rurais».

El calendario; conciertos a las 19.00 horas