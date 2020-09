Los cocos de Ribadeo, bailando con máscara en las patronales por primera vez en sus más de 150 años de historia

0

La Voz de Galicia

RIBADEO / LA VOZ 08/09/2020

Los Cocos de Ribadeo no faltaron este martes a su cita con las fiestas patronales. Ribadeo disfruta de un día festivo, lo que se nota en las calles, llenas de gente, si bien el programa de actos se ha limitado al máximo por las obligaciones sanitarias por el covid-19. La pandemia está muy presente en todo y hasta los Cocos salieron a desfilar y a bailar con la preceptiva máscara. Lo hicieron por primera vez en sus más de 150 años de historia.1868 se toma como referencia para remitirse a la donación de José María Iglesias, para su uso en las fiestas del Carmen de Ribadeo, de los gigantes de 3,50 metros de altura, siendo uno de los símbolos del municipio. Los cabezudos, sus «hijos», les acompañan 1898, sumando periódicamente alguna incorporación. Ahí estuvieron, un año más en las patronales, O pataqueiro, Popeye, A Vella, O Gordo e O Flaco, O Paiaso, O Aldeano, el Marqués de Sargadelos...

En un día soleado, con las terrazas llenas de gente, los Cocos y los cabezudos desfilaron acompañados por el cuarteto de música tradicional Illa Pancha y por Amigos da Gaita y, como siempre, hicieron un alto en la plazuela de San Roque para que los niños pudiesen fotografiarse con ellos.

La misa de las patronales fue cantada por la Coral Polifónica de Ribadeo, otro de los actos tradicionales de las fiestas. Y finalmente, en O Cantón, hubo una actuación del cuarteto Illa Pancha y de Amigos da Gaita, donde los Cocos fueron, una vez más, protagonistas con sus bailes.

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, divulgó un comunicado animando a los ribadenses a disfrutar de las fiestas en familia, respetando las normas de seguridad: "Tócanos vivir un Día da Patroa moi diferente polas circunstancias de todos coñecidas. Gustaríanos celebrar as nosas festas ao igual que sempre, pero neste 2020 non é posible. Agardo que todos pasemos unha boa xornada, tanto veciños e veciñas coma os visitantes que aínda nos acompañan neste mes de setembro”.

"Aparquemos por unhas horas a vida cotiá e compartamos, seguindo todas as normas sanitarias en vigor, esta xornada cos nosos achegados, familia e amigos, pensando e soñando con que o vindeiro ano todo sexa moito mellor e que as festas na honra de Santa María do Campo, volvan á rúa e gocemos delas coma sempre. Iso quererá dicir que a vella normalidade, que tanto estrañamos, está máis cerca”, concluyó el alcalde.