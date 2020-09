Los jubilados volvieron a la calle en Ribadeo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

RIBADEO / LA VOZ 05/09/2020 19:35 h

«Despois de meses de confinamento, e vendo que o goberno non nos di nada, retomamos as concentracións para reivindicar o que nos pertence, que son unhas pensións dignas. Así que non nos van calar», manifestó uno de los asistentes a la concentración celebrada este sábado en Ribadeo, ante las puertas del consistorio, convocada por el colectivo Modepen de Ribadeo. «Goberne quen goberne, as pensións deféndense» fue otro de los eslóganes recuperado, con el que los jubilados vuelven a hacer suya una demanda que atañe a toda la sociedad, por lo que invitan a todos a secundar sus protestas para que el gobierno reaccione.