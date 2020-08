Más de 24 horas achicando agua en bajos de San Roque en Ribadeo

0

ribadeo / la voz 31/08/2020 21:51 h

Los bomberos continúan aún con trabajos de drenaje en bajos de calle ribadense de San Roque, desde el tramo peatonal de la misma, por la acumulación de agua que se detectó el pasado domingo, relacionada al parecer con la rotura de una tubería, a la altura del número 5 en ese punto del casco urbano de Ribadeo. Es de tal dimensión la inundación que hicieron falta horas y horas de esfuerzo, de día y de noche, para solucionar el grave problema que afectó básicamente a un bajo y un garaje anexo y que se descubrió después de haber recibido agentes de la Policía Local de Ribadeo el pasado día 30 el aviso de un particular, alertando también de que estaban estacionados en ese momento (sobre las tres del mediodía) seis o siete vehículos dentro del garaje, el cuál también cuenta con salida a la calle Ramón González.

«Seguimos co achique -señalaban ayer desde el equipo de bomberos de Barreiros-. Estivemos achicando unhas catro horas na tarde do domingo e despois, toda a noite». A mediodía retiraron el vehículo principal, pero mantuvieron dos motobombas que llevan trabajando más de 24 horas. «Calculamos que aínda vai facer falta outro día máis achicando, pero non podíamos ter alí hipotecado o camión», explicaron ayer por la noche sobre el trabajo.

Además, la forma de llevar a cabo las tareas también perseguía otro objetivo importante: «Que no haya presión del agua sobre los muros de contención, porque el edificio de al lado está habitado». Así lo puntualizaron.

El agua, según describieron in situ, llegó a alcanzar un nivel bastante importante, que «podrían ser tres metros, pero aún no llegamos a ver el fondo y no sabremos cuánta hay hasta terminar», señalaron a media mañana, momento en el que calculaban que podrían haber logrado achicar, aproximadamente, la mitad.

Desde el Concello

Por su parte, la alcaldesa de Ribadeo en funciones, Mónica Rancaño, siguió el dispositivo desde el domingo y durante el día de ayer, si bien insiste en que es una cuestión privada y un problema civil entre partes. El Concello se interesó por los hechos por la afección a propiedades privadas y por ser una zona comercial de importante tránsito de viandantes.