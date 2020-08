Ribadeo crea nuevas zonas de aparcamiento con 365 plazas gratis

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

RIBADEO / LA VOZ 19/08/2020 20:11 h

El Concello de Ribadeo creó este verano 365 nuevas plazas de párking gratis para compensar la ocupación del mercado semanal y la ampliación de terrazas de hostelería. En días pasados abrió el aparcamiento de la calle Ramón González y otro junto a la estación de autobuses, amplió el de Julio Lazúrtegui y mejoró el situado entre Daniel Cortezón y Pintor Fierros, según el alcalde en funciones, Pablo Vizoso.

«Desde o Concello quixemos ofrecer unha solución ás prazas que se veñen ocupando de forma puntual os mércores debido á nova ubicación do mercado na zona do aparcamento municipal e, por outro lado, ás que se ocupan coas ampliacións das terrazas. No caso do aparcamento municipal, os mércores ocúpanse as 170 prazas que quedan disponibles o resto dos días, e 26 son as prazas que se ocupan debido á ampliación das terrazas para os locais hostaleiros», explicó Vizoso.