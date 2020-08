A veterinaria galega está de loito polo pasamento de Xan Pérez

0

La Voz de Galicia Antonio Crespo Iglesias

15/08/2020

Na mañá deste venres 14 de agosto, deixounos Xan, veterinario nacido na parroquia da Devesa do Concello de Ribadeo. Desenvolveu toda a súa traxectoria profesional e vital principalmente na provincia de Lugo.

Xan deixa unha fonda pegada na veterinaria galega. El axudou dun xeito moi particular, como facía sempre, a que todo progresara adecuadamente facendo de catalizador das distintas reaccións e sensibilidades profesionais que había non so en Lugo senón nas catro provincias galegas.

Incluso nas situacións máis adversas el conseguía verlle o lado positivo aos problemas, provocando nos compañeiros os sorrisos cos que se podían superar as dificultades dun xeito máis doado.

No ano 1986 foi peza clave para que as campañas de saneamento gandeiro se puideran facer nas catro provincias por veterinarios galegos que estaban máis en contacto cos gandeiros e os entendían mellor. Gracias a el creáronse as empresas, unha por provincia, que levaron a cabo as primeiras campañas de saneamento gandeiro obrigatorias na nosa Comunidade Autónoma, algo absolutamente necesario para a produción gandeira e para a Saúde Pública. Tivo participación activa durante toda a súa vida en cantidade de decisións que afectaron ao rural galego.

En relación coa grandeza de Xan, comentar que entre os seus amigos estaban dende os máis desamparados ata os máis ilustres cidadáns. Teño visto persoalmente como axudaba a xente en dificultades facendo que se sentiran útiles e como se relacionaba con naturalidade e elegancia coas máis altas esferas políticas e sociais. A Xan non lle gustaba estar diante dos focos, el facía que brillaran os que o rodeaban.

Os amigos del vamos a botalo moito de menos, era a alegría e o optimismo personificados. Xúntase agora con Chisco de Esgos (Miguel Angel Rodríguez González), tamén inesquecible compañeiro. A esperanza de participar nas tertulias con eles dous farán máis levadeiro o pasamento de calquera mortal.

Dicirlle a súa dona Marisa e a súa filla Ánxela a modo de resumo que Xan foi e é un dos veterinarios máis queridos polos compañeiros en toda a historia da veterinaria galega. Dende logo teñen motivos para sentirse tremendamente orgullosas del.

Xan, imposible esquecerte.