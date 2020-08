A los jóvenes va dirigido el nuevo obradoiro de empleo de Ribadeo y Barreiros

0

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 14/08/2020 17:20 h

A jóvenes de Ribadeo y Barreiros irá dirigido el nuevo obradoiro de empleo que se desarrollará desde mediados del próximo mes y que ayer presentaron el edil de Desenvolvemento Local ribadense, Pablo Vizoso, y la alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida. A través del obradoiro «Vencellos da Memoria» se crearán 16 empleos durante un año para organizar y digitalizar parte de la documentación de los archivos de ambos ayuntamientos.

Vizoso y Ermida destacaron «a importancia deste obradoiro neste momento nos que a crise do covid-19 está mermando as capacidades económicas e laborais das persoas así como a negativa repercusión no mercado laboral». En breve se publicarán la bases y los aspirantes deben estar anotados en el INEM.