Fernando Suárez apela a la responsabilidad vecinal tras el incremento de positivos en Ribadeo

La Voz de Galicia

ribadeo / la voz 20/07/2020 19:29 h

En el balance diario de positivos por coronavirus, Ribadeo recibió la decepcionante noticia de que ha pasado de dos a cinco casos y de diez a 19 personas en seguimiento: «Hoxe rompemos a liña descendente destes últimos días», señaló el alcalde, Fernando Suárez. Y añadió: «Sei que a cidadanía está cumprindo e que non debemos tomar isto con pesimismo, senón co reforzo das nosas actuacións diarias responsables, para protexernos a nós mesmos, para protexer aos nosos e para coidar e reactivar á nosa economía. Tamén quero dicirvos que o que hoxe nos pasa a nós en Ribadeo en calquera momento lle pode pasar a calquera outro concello da comarca, do país e do estado. Empezamos unha nova semana de verán. Fagámolo ben e de seguro que sairemos airosos desta situación».