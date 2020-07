A los socios del Real Club Náutico de Ribadeo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia RAMÓN ACUÑA

16/07/2020 21:06 h

Estimados Socios y Socias:

Una vez reanudado el proceso electoral y que han salido los ochocientos diez sobres con las propuestas de los dos candidatos, las papeletas firmadas por ambos y las instrucciones correspondientes para realizar el voto por correo de las Elecciones a la Junta Directiva que se realizarán el viernes 17 de Julio; no puedo por menos que sentirme agradecido por la confianza que me habéis ofrecido durante estos años y creo honestamente que dos mandatos son lo suficientemente largos para dar paso a nueva sabia.

Por mi parte solamente me restan un par de cosas. La primera, agradecer a los candidatos que se presentan, su compromiso, puesto que la navegación que les espera, lejos de ser fácil; esa mar en calma y el tiempo apacible que todos deseamos, es más bien un fuerte temporal en donde con un poco de suerte y una gran lucha, al final, quizás, podrán encontrar ese ansiado puerto de refugio que permita resguardar la nave.

La segunda, es dar cumplida cuenta de la labor desarrollada, mal que le pese a alguno, a lo largo de los casi ocho años de mi mandato. En donde, de la labor realizada puedo hacer hincapié en la claridad, la seriedad demostrada y el rigor, y de ello destacar lo siguiente:

1º Haber superado la bancarrota heredada, dejando ahora un club saneado, con sus cuentas al día y un fondo suficiente que permitirá, sin hacer locuras, afrontar las eventualidades que puedan presentarse.

2º Normalizar las relaciones y hacer posible la concordia entre los socios de bien, sin ir en contra de nadie y sí con la única finalidad de poner las cosas en su sitio y a cada cual en su lugar. Y dicho esto, conviene recordar al candidato que aboga en todos sus escritos por lavar la cara a la gestión realizada por los anteriores, que el Real club Náutico de Ribadeo no inició ninguno de los procesos judiciales a los que hace referencia en sus declaraciones y lo único que sí hizo fue defenderse de la judicialización realizada por quienes al final la Audiencia Provincial demostró y mas tarde ratificó el Tribunal Supremo, como él muy bien dice hace pocos días, su: * “pasividad frente a organismos públicos como Puertos de Galicia, Inspección de trabajo, o Catastro, cuando no en actuaciones contrarias al interés económico del club como las relativas al abono de neumáticos con cargo al club que en realidad eran para su vehículo particular”.

No voy a entrar aquí en el resto de sus descalificaciones puesto que a la vista está la labor realizada y por supuesto no voy a valorar la opinión de un socio que la única vez que le hemos visto aparecer por la asamblea, órgano de control de nuestra entidad, ha sido el día de la presentación de su candidatura. Mal va a realizar su labor quien desconoce, no lo digo yo, él mismo lo reconoce, que no sabe ni donde está ubicado el club con respecto a los tránsitos y todo lo fía a relanzar la vela en nuestra ría. Mejor haría no haciendo caso a los cantos de sirena y empezar con un programa propio y serio.

3º Situar a nuestra entidad, tanto a nivel nacional, como internacionalmente, entre los siete clubes náuticos más importantes de Galicia, muy lejos del descrédito que recibimos en su momento.

4º Proteger nuestros espigones con un rompeolas que, en la medida de lo posible, evitó durante estos últimos temporales se volviesen a repetir las desgracias producidas en los inicios del mandato.

5º Se instaló y se mantiene, el tan ansiado punto de suministro de combustible, el cual, ha sido renovado recientemente su abanderamiento a la empresa Repsol que fueron quienes confiaron en nosotros, en su momento, y financiaron totalmente la instalación.

6º Se democratizó la Marina Seca, fuente de un sin fin de problemas anteriormente, y que hoy, lejos de ser una carga para nosotros y nuestra economía, se encuentra a disposición de todos los socios sin preferencias ni servilismos.

7º Se instaló un sistema de videovigilancia mediante nueve cámaras en pantalanes y Marina Seca y dos Domos que controlan toda la superficie de nuestras instalaciones. Igualmente, y a fin de racionacionalizar el consumo eléctrico, se instaló un sistema de control en los pantalanes mediante, contadores, a aquellas embarcaciones en que medido su consumo, éste fuese superior a los 16 kw. mensuales. Superado este límite se factura el consumo.

8º Se puso fin a los problemas de acceso a los pantalanes, producidos por los cortes de luz y los fallos de las tarjetas, mediante una llave única que a su vez permite el acceso a los vestuarios y servicios del club.

9:- Se programó un mantenimiento eficaz y responsable que cumple con los requisitos medioambientales, de reglamentación en el trabajo y de seguridad. Como lo vienen acreditando, año tras año, las certificaciones ISO 14001 y la “Q” de calidad, así como la Bandera Azul y el sello conseguido este mismo año, de Galicia Calidade.

10º Se ha renovado últimamente la concesión, con una importante rebaja en los cánones, tanto para socios con embarcación, como a la entidad, y se consiguió igualmente que Portos de Galicia nos permita gestionar de nuevo la tasa X5 con una importante rebaja por la gestión en torno al 20% que permitirá un ahorro, tanto a los socios con embarcación, en el porcentaje que se decida, como a la entidad. Solo falta que la nueva Junta Directiva asuma este planteamiento y compromiso con el rigor y responsabilidad que se entiende al asumir su papel ante los socios.

11º Se presentó ante Portos de Galicia, Ayuntamiento de Ribadeo y la Comisión Provincial de Patrimonio de Lugo, la infografía de las obras a realizar para la ampliación del edificio social mediante el cerramiento de la terraza superior, que permitirá contar con un local social que la entidad demanda y merece y poner fin a determinadas deficiencias del edificio.

12º Nuestra demanda del cierre de la actual bocana de acceso al puerto y su nuevo emplazamiento al sur de nuestras instalaciones; ya cerca de la Marina seca y del servicio de abastecimiento de combustible y que permitirá el aumento de un buen número de plazas en los cien metros largos que se cerrarán, cuenta con el beneplácito de Portos de Galicia que acaba de anunciar la redacción del correspondiente proyecto para la obra de dicho cierre que nos permitirá tener operativo, todo el año, el pantalán 8, nuestras embarcaciones seguras y se evitará igualmente la acumulación de arena en la bocana.

13º Las reformas realizadas en nuestra cafetería-Restaurante nos permiten contar hoy con unas instalaciones que nada tienen que envidiar a las de nuestros homólogos en cuanto a diseño, servicios, gestión y atención.

14º Se acaba de realizar un dragado de emergencia largamente demandado y ya ha salido a concurso público el dragado general de toda la lámina de agua de nuestras instalaciones, que conlleva además, un dragado de mantenimiento los siguientes cuatro años.

En cuando a las relaciones institucionales se ha mantenido un estrecho contacto con la Xunta de Galicia a través de las Consellerías que tienen competencias en nuestro campo: Consellería del Mar, Turismo, Trabajo, Deportes, etc. Habiendo sido invitado nuestro club, en estos últimos años, a participar en debates, salones náuticos internacionales y diversas conferencias.

Del mismo modo, el Real club Náutico de Ribadeo, a través de su presidente, formó parte de la Junta directiva de ASNAUGA (Asociación Náuticos de Galicia) desde donde se planifican las estrategias y demandas de nuestro sector.

Se han mantenido reuniones con los alcaldes de la comarca, Ribadeo, Trabada y Barreiros, además de con la Diputación de Lugo y la Xunta de Galicia para poner nuestras instalaciones y servicios a su disposición y conseguir la creación de unas escuelas de vela participativas e inclusivas en la comarca, al igual que se realizaron jornadas de puertas abiertas con los colegios de Ribadeo para, en su momento, potenciar la escuela de vela de invierno.

La vela ha sido la constante lucha mantenida durante estos dos mandatos dado que es motor y finalidad principal de un club náutico. Reconociendo que nuestra ría tiene un largo legado que preservar, como es la vela latina y nuestro bote característico, no por ello podemos olvidarnos que hoy, es igualmente importante la vela crucero y estos dos elementos parece que, de momento en nuestro club, tienen una difícil conjugación. Confío en que la sensibilidad de mi sustituto esté en línea de casar estos dos intereses, con el otro no menos importante, que es el de los seiscientos cuarenta amarres de nuestros pantalanes, así como la gran importancia de los tránsitos que nos visitan por lo que implica de generación de recursos y promoción turística, y que se reconozca nuestro puerto como un lugar de recalada seguro, fiable, responsable, y con adecuados servicios, siendo ellos nuestros mejores embajadores.

Tanto los amarres de nuestras seiscientas cuarenta embarcaciones, como las embarcaciones en tránsito, son el capítulo más importante de nuestro presupuesto y por tanto, no podemos olvidar su cuidado.

Nuestro club cuenta hoy con unos nuevos Estatutos y un nuevo Reglamento de Régimen Interior que permite a los socios el total control de la marcha de la entidad, con una Asamblea General fijada en el mes de Agosto cuando, en teoría, la mayoría se encuentra en Ribadeo.

Desgraciadamente en estos últimos años, quizás debido a la falta de problemas, la asistencia de los socios a las asambleas ha sido escasa y su control y sugerencias prácticamente nulo, y lo que necesita nuestra entidad es tener una masa social comprometida, informada, exigente y responsable, que sea el viento que llene nuestras velas cuando el buque amenace con quedarse al pairo.

No quiero finalizar sin reiterar mi agradecimiento a los candidatos, a la vez que no puedo por menos que sentirme un poco confundido y decepcionado, por la falta de concreción de sus programas. Estoy seguro de que cuando tomen las riendas, se darán cuenta de que tienen frente a sí una ardua e ingrata tarea que no encuentra acomodo en los programas que presentan.

Dicho esto y agradeciendo nuevamente la paciencia y benevolencia de los socios y socias en estos años, me pongo a disposición del nuevo presidente; si es que lo precisa, para colaborar en una transición tranquila y responsable.

*Extracto de la sentencia nº 268/2019 de la Audiencia Provincial de Lugo