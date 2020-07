El futuro del club con más socios de Ribadeo, 850

0

El próximo día 17 se celebrarán las elecciones para elegir a la directiva que regirá el rumbo del Real Club Náutico de Ribadeo durante los próximos cuatro años. Unos 850 socios están llamados a votar.

Pablo Fernández lidera un equipo con experiencia

Pablo Fernández, vicepresidente de la directiva en funciones, es uno de los candidatos. Lidera un equipo que ofrece experiencia y, a la vez, ilusión.

-¿Por qué ha dado el paso de presentarse a presidir el club náutico?

-Cuando llegamos hace ocho años la situación social y económica del club era bastante convulsa. Tuvimos que abordar un plan urgente de viabilidad que ha permitido que ahora el club esté en una situación idónea para afrontar un proyecto de futuro que cumpla con las necesidades sugeridas por los socios en todos los ámbitos en los que el club desarrolla su actividad tanto deportiva como social. Además tengo la suerte de haber podido formar una candidatura compuesta por personas con experiencia en la gestión del club y con otras que se unen para afrontar este nuevo reto que con tanta ilusión afrontamos.

-¿Cuáles son sus principales objetivos?

-Nuestro principal objetivo es un club donde todos tenemos cabida, para todas las edades, con más y mejores servicios y actividades, con una gestión transparente y de constante información a los socios. Para lograrlo presentamos un plan de actuación realista y ajustado a los recursos del club en el que hemos tratado de recoger las sugerencias de los socios en las reuniones mantenidas con los diferentes sectores: potenciar la actividad deportiva con la promoción de la vela y la formación para mantener la actividad de la Escuela de Vela en invierno, la pesca celebrando campeonatos de altura en verano, y de bajura en colaboración con otros clubes, el buceo y la renovación del material y equipaciones a disposición de los socios; fomentar la actividad social para recuperar el sentido de Club Social; mejorar las infraestructuras con el cierre de la bocana pudiendo lograr un aumento de plazas de concesión, y la cubrición de la terraza superior del edificio social; gestionar la fortaleza económica que tiene el club con austeridad, eficacia y eficiencia; organizar que los socios puedan participar activamente (figura del «defensor del socio»), y crear una nueva web y una app como centro neurálgico de la comunicación del club, con una Oficina Virtual para realizar los trámites dado el elevado número de socios no residentes.

-¿Por qué cree que los socios deberían votar su candidatura?

-Nuestro mayor aval para que los socios nos voten son los hechos, la gestión, el rigor y el trabajo en equipo realizado, que ha permitido sanear el club económica y socialmente para afrontar ahora este gran reto en el que queremos involucrar, todavía más, a toda la masa social que nos ha apoyado durante estos años y así poder disfrutar de este gran club por lo menos otros 50 años más.

Somos conscientes de la gran responsabilidad que asumiríamos si somos elegidos. El socio nos entrega una herencia como son unas magníficas instalaciones, una concesión recientemente renovada y una situación económica saneada, y nosotros queremos conservarla e incrementarla en lo que sea posible a través de nuestro trabajo y compromiso con el club.

Juan Calvo-Sotelo encabeza una lista con 16 integrantes

Juan Calvo-Sotelo está al frente de una de las dos candidaturas que optan a dirigir el Real Club Náutico de Ribadeo. Hijo del expresidente del Gobierno, concurre a los comicios al frente de una candidatura que destaca por el número de integrantes, 16 (con 12 vocales), con nombres conocidos en el mundo empresarial.

-¿Por qué ha dado el paso de presentarse a presidir el club náutico?

-Porque el club hace años que ha entrado en una vía muerta, su directiva fue abducida hace 8 años por el «culebrón judicial» y ahí sigue, todo lo demás ha pasado a un segundo plano. Muchos creemos que el cambio es necesario para retomar el espíritu del club y dedicarse a promocionar sus actividades, enterrando viejas rivalidades. Esa ha sido la idea que nos ha permitido construir de la nada una estupenda candidatura y acordar un programa en los 15 días que mediaron entre la convocatoria de las elecciones y la declaración del estado de alarma.

-¿Cuáles son sus principales objetivos?

-Nosotros queremos recuperar la vela como elemento vertebrador del Club, queremos que las escuelas de vela no sean solo escuelas de iniciación sino también de perfeccionamiento, con vistas a la vela ligera olímpica. Además, queremos dar a la vela latina un sitio importante.

Queremos renovar y ampliar el parque de embarcaciones.

Queremos mejorar la gestión de la marina seca acercando los servicios a las necesidades de los socios.

Queremos iniciar con Puertos conversaciones para solicitar una ampliación de puntos de amarre. Pensamos que la ensenada de la Villavieja puede ser el sitio ideal.

Queremos utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar la asignación de servicios, la gestión de las ineficiencias, la participación en las decisiones de los que están fuera, que todo el mundo pueda votar mediante un procedimiento sencillo.

Y desde luego queremos terminar con los enfrentamientos, pasar página y dar al club otra oportunidad de ser lo que fue.

-¿Por qué cree que los socios deberían votar su candidatura?

-Llama la atención que nuestro programa y el de la otra candidatura se parecen mucho. Nosotros llevamos en él todo lo que echamos en falta en el club. ¿Y ellos? El candidato de la otra lista es vicepresidente desde hace 4 años y fue 4 años vocal. Su Secretario y el primer vocal llevan también tiempo en puestos de responsabilidad. ¿Cómo no se les ocurrió nada de esto en 8 años? La otra lista propone, como nosotros, «recuperar el sentido de club social». ¿No es un poco chocante? ¿No es algo primordial? ¿Cuándo y por qué se ha perdido? Proponen crear comisiones de socios y grupos de trabajo, ¿no parece lógico contar con los socios? ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Y la idea de la «Oficina Virtual»? Si tan útil es, ¿por qué no está en marcha? No es cara. ¿Y qué me dicen de lo del «Defensor del Socio»? ¿No se les podía haber ocurrido antes y evitar pasar 8 años ejerciendo de «acusador del socio», impidiendo que reine la paz y la concordia en el club? Creo que los socios deberían votarnos porque no somos responsables de lo que hay, los otros si. Ellos han tenido su oportunidad, en realidad han tenido dos, llevan 8 años. Es momento de dejar paso a otros con ideas nuevas.