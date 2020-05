0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

RIBADEO / LA VOZ 31/05/2020 13:45 h

"Se non nos facemos fortes agora, con un ERE sobre a mesa, non sei cando o imos facer". Así se pronunció este domingo por la mañana el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan. Discurrió, con absoluto civismo, entre las doce del mediodía y la una de la tarde. Fue una protesta multitudinaria, que partió de la estación de autobuses hasta el Puente de los Santos, en la A-8, el límite entre Galicia y Asturias, donde se instalaron barricadas y se cortó el tráfico. Los manifestantes recorrieron un tramo de carretera, hasta llegar de nuevo a la estación de autobuses, y sobre las una de la tarde, el acto reivindicativo se dio por concluido. A esa hora, los bomberos trabajaban para limpiar la A-8 y que el tráfico se volviera a reanudar.

; Protesta trabajadores Alcoa en A Mariña Protesta trabajadores Alcoa en A Mariña Cedido

"No solo se vive en la capital, también se vive en Galicia. Escucha, señora Rivera, ministra Rivera, al ERE tú primera", manifestó Zan, megáfono en mano, al término de la manisfestación, que discurrió con consignas como "enerxía, solución", "a próxima visita será con dinamita", "se esto non se arregla, guerra, guerra, guerra", y "a solución, intervención".

"Estamos aquí por la ineficacia de los políticos, y decir ineficacia por no decir algo peor", añadió Zan. "Vamos a salir adelante porque nuestra causa es justa. No estamos pidiendo ni subvenciones ni ayudas, estamos pidiendo un bloque energético parecido a Europa, ni siquera el mismo, solo parecido, para poder competir. Y si este gobierno o quien sea no quiere hacerlo que se vaya para su casa. Somos ciudadanos y pagamos nuestros impuestos".