«Así é imposible practicar deporte», din en Ribadeo polo estado do Camiño do Cantábrico

ribadeo / la voz 30/05/2020 20:22 h

O Concello de Ribadeo ven de solicitarlle á Xunta que acometa os traballos de roza pertinentes no Camiño Natural do Cantábrico. O alcalde, Fernando Suárez, no escrito remitido ao Servizo de Conservación da Natureza alude ás queixas «totalmente xustificadas» por parte da veciñanza que o emprega para pasear ou para facer deporte.