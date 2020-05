Polémica en Ribadeo por los medios para extinguir un incendio forestal

0

ribadeo / la voz 28/05/2020 22:12 h

El portavoz del PP de Ribadeo, Daniel Vega, acusa al Concello de falta de previsión porque el camión municipal de bomberos lleva un mes averiado. Esta circunstancia salió a la luz el miércoles, durante el incendio ocurrido en la carretera de Vilela, en Ove. Vega pide explicaciones al alcalde, Fernando Suárez, al tiempo que agradece la colaboración de todos los efectivos que participaron en la extinción. Pero incide en que «Ribadeo precisa medios para loitar contra os incendios incluídas as brigadas forestais que realizan un importante labor de prevención ao ter limpos os montes».

La réplica llegó pronto. Suárez, tras recordar que la competencia de extinción de incendios forestales recae en la Xunta, explicó que Ribadeo dispone de dos vehículos contra incendios, uno de los cuales, un camión, «leva uns días fora de servizo por un problema mecánico, que non puido resolverse pola falta de pezas derivada polo covid-19, que afecta ós provedores».

«Ademais, o concello ten un camión pequeno que se achegou alí para colaborar. Logo, temos un vello camión de incendios, usado nos últimos anos limpeza viaria e de fosas sépticas, que cando chegou xa non foi preciso. Polo tango, os medios foron abondo», añadió. A continuación, cargó contra Vega, por cuestionar la actuación «modélica» de Ribadeo en la lucha contra incendios, siendo el único concello gallego en peinar todo el municipio para obligar a respetar las franjas de protección en los montes: «O portavoz do PP, en vez de enguedellar coa súa maneira cutre de facer política, podía preguntar na Xunta por que non quixeron colaborar con nós».