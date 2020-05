Fernando Suárez avisa a los negocios de Ribadeo que no cumplen las medidas de seguridad

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J.A.

RIBADEO / LA VOZ 26/05/2020 18:05 h

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, a la vista de que se han detectado establecimientos que tienen en sus pasillos todo tipo de productos de venta al público, sin que se pueda respetar la medida de separación de dos metros entre los clientes, avisa a sus titulares de que deben hacerlo o, si no es posible por las condiciones del local, senalizar convenientemente un circuito de entrada y salida con una sola dirección, de modo que no se dé opción de que se crucen los clientes, para mantener así la distancia de separación que recomiendan las autoridades sanitarias. También aclara el alcalde ribadense que se debe calcular el aforo máximo permitido y exponerse en un cartel a la vista.

Fernando Suárez ha publicado un aviso oficial en el que incide en que «en calquera dos dous casos deberá presentarse no Concello (Oficina técnica) un plano para validar o cumprimento dos percorridos así como para poder calcular o aforo máximo do local (contando só o espazo público físico no que haberá que descontar a superficie ocupada polos alzadoiros).