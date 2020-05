Solicitan permiso para que los asturianos puedan ir a comprar a Ribadeo

0

RIBADEO / LA VOZ 20/05/2020 21:26 h

El Concello de Ribadeo ha solicitado a través de la Subdelegación del Gobierno que se permita el acceso al municipio de la población del Occidente asturiano. El alcalde espera que con el paso a la fase 2 se tenga en cuenta esta petición: «Esta solicitude que lle enviamos á Subdelegación do Goberno é precisamente para pedir que dentro destas actuais restricións de movemento vixentes que están por mor do estado de alarma derivado do coronavirus se permita o acceso ao municipio de Ribadeo a toda a poboación do Occidente asturiano para que acuda a facer uso do comercio local, como medida necesaria para a reactivación económica de Ribadeo».

Fernando Suárez afirma que existen argumentos que avalan la petición realizada por el Ayuntamiento: «Formamos parte dunha comarca natural, máis aló dunha fronteira administrativa. Hai que ter en conta tamén que tanto a provincia de Lugo como a comunidade autónoma uniprovincial de Asturias, e especialmente o Occidente asturiano, non foron dos territorios do Estado máis afectados polo covid-19, atopándose estes dous lugares dentro da mesma fase 1 de desescalada e, polo tanto, cunha situación moi semellante».

Argumentos

El regidor mariñano recuerda que Ribadeo vive principalmente del sector terciario «e é significativo o número de veciños e de veciñas dos concellos próximos, tanto da Mariña de Lugo como do Occidente asturiano, en igual medida, que se desprazaban ata hai poucas semanas a diario ata o noso municipio para mercar nas diferentes tendas, comercios, negocios de hostalería, de alimentación e de todo tipo, e que agora sabemos, no que estamos sufrindo todos, que ten que haber unhas liñas administrativas para que a poboación non se mova demasiado en tanto non superemos esta pandemia, pero tamén sabemos que estamos nunhas condicións inmellorables para cando menos poder seguir relacionándonos entre o Occidente asturiano e a Mariña de Lugo, e singularmente Ribadeo».

Entre provincias

Desde el Concello ribadense confían en que en los próximos días, y atendiendo a un posible cambio de escenario para una fase 2, «isto sexa xa unha realidade e non soamente o movemento entre provincias senón que cos concellos veciños, e tamén irmáns, do Occidente asturiano poidamos ter a normalidade que sempre tivemos a unha banda e a outra da ría». Desde Acisa recordaban días atrás que los compradores asturianos suponen el 60 % de la venta Fernando Suárez: «Formamos parte dunha comarca natural, máis aló dunha fronteira administrativa».