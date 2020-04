«Héroes en zapatillas», el videoclip de ánimo y esperanza de músicos de Ribadeo

0

«Héroes en zapatillas» es el título de la canción grabada por varios miembros de grupos musicales de Ribadeo, que durante su confinamiento quisieron aportar así su grano de arena para subir la moral de la gente e infundir ánimo y esperanza a través de la música. Cada uno grabó su parte en sus domicilios e hicieron un videoclip que desde su publicación el día 30 en Youtube ya ha sido visto por más de dos mil personas.

Fillo García, Roberto Martínez, Mario Orosa, Daniel Díaz, Prisco Prieto y Cherry están detrás de la composición de la música y la letra y los arreglos; con Daniel Díaz, Prisco Prieto y Mario Orosa a las guitarras; Fillo Garcia al bajo, y Cherry a la voz. De la producción del vídeo se encargó Daniel Díaz.

Uno de estos músicos, Fillo García explica: «Nestes días extraños, nos que cada un procura ocupar o seu tempo co que máis lle enche dentro das limitacións do encerro no que estamos sumidos, varios compañeiros xuntamos forzas e tempo para facervos chegar esta creación de fabricación propia gracias ás novas tecnoloxías, aportando cada un a súa presada de area dende o seu fogar. Esta é a nosa pequena homenaxe ás persoas que se foron e ás que evitan que se vaian, ás que saen por nosoutr@s e ás que se quedan na casa. Que a música non pare nunca!! Compartide esta mensaxe!!».