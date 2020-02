Ochocientos disfrazados en el desfile del carnaval de Ribadeo

Son casi 4.500 los euros que el carnaval de Ribadeo pone en juego en este martes grande y principal del Entroido. Los nervios estarán seguramente a flor de piel para la cita más destacada: el desfile. Comenzará a las 17.00 horas con un recorrido fijado por doce calles, a partir de la Casa do Concello (a diferencia de otros años, en la cita de este 2020 la salida y la partida es ese punto, frente a la casa consistorial): Dionisio Gamallo, Clemente Martínez Pasarón, Avenida de Asturias, Pérez Martínez, Avenida de Galicia, Luz Pozo Garza, Virxe do Camiño, San Roque, Rodríguez Murias, Vilafranca do Bierzo y Cantón.

