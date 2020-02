La luz y el color del Entroido también viste en este día 25 doce calles de Ribadeo

0

ribadeo/la voz 25/02/2020 05:00 h

Son casi 4.500 los euros que el carnaval de Ribadeo pone en juego en este martes grande y principal del Entroido. Los nervios estarán seguramente a flor de piel para la cita más destacada: el desfile. Comenzará a las 17.00 horas con un recorrido fijado por doce calles, a partir de la Casa do Concello (a diferencia de otros años, en la cita de este 2020 la salida y la partida es ese punto, frente a la casa consistorial): Dionisio Gamallo, Clemente Martínez Pasarón, Avenida de Asturias, Pérez Martínez, Avenida de Galicia, Luz Pozo Garza, Virxe do Camiño, San Roque, Rodríguez Murias, Vilafranca do Bierzo y Cantón.

Los interesados en inscribirse en esta jornada pueden hacerlo en la mesa que se habilitará en la casa consistorial, de 14.00 a 16.45 horas. Desde la organización recuerdan que las diez charangas y/o comparsas que se anoten recibirán «unha achega económica especial de 100 euros cada unha».

El jurado, señalan desde la organización, valorará la originalidad, el espíritu «antroideiro», la coordinación de los integrantes, la interpretación musical, coreografía, decoración, vestuario, maquillaje y complementos.