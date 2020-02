Cinco días de fiesta para disfrutar del carnaval en Ribadeo

0

ribadeo / la voz 22/02/2020 11:51 h

Con apenas veinte días de margen para trabajar, un grupo de ribadenses se animaron a organizar el carnaval de Ribadeo. Experiencia, fuerza e ilusión eran los avales con los que se presentaban y el resultado ya se puede juzgar, porque fruto de este esfuerzo Ribadeo vive su carnaval. El jueves fue el pregón, que dio el periodista Javier Rivera; ayer siguieron los actos y por delante quedan cinco días de fiesta, hasta el sábado 29, cuando será la Queima do Antroido, toda una tradición por la que el Ribadeo figuró en el libro Guinness de los récords.

La comisión la forman Alfonso Rodil, como presidente; Amelia Blanco Lombardero, vicepresidenta; Juan Valle Rafols, secretario; María Susana Álvarez Rodríguez, tesorera, y Juan Fernández Andina y Juana Ruíz Misioné Nuchi, como vocales.

Con ellos al frente, y aunque fuese en un trabajo contrarreloj, Ribadeo persigue recuperar el esplendor que tuvo antaño su carnaval, y para ello apuesta por elementos que lo diferencian, como las mascaritas (la fiesta del lunes) o la Queima do Antroido.

El carnaval ribadense se abrió este jueves, en un acto en el que el presidente de la comisión, Alfonso Rodil, agradeció la colaboración a todas las personas que les han echado una mano. La música la puso el coro del colegio Sagrado Corazón y el grupo de cantos de taberna En faldas y a lo loco. En la calle, amenizaron las charangas locales, A Choca y Aturuxo.

La concejala de Cultura, Pilar Otero, agradece expresamente el trabajo de la comisión, «para que, en tempo récord, toda a veciñanza de Ribadeo, e tamén todas as persoas que nos visitan, poidamos gozar dun Entroido cun programa ben xeitoso. Dende o Concello tamén os apoiamos, como non podía ser menos».

Además, animó «a todas as persoas a participar nos distintos eventos programados este ano 2020, dedicado aos felices anos 20, xogando cos números, e no que tamén se quixo recuperar a tradición das mascaritas. Animamos a toda a veciñanza a gozar e pasalo ben. Bo entroido». Pilar Otero destaca las mascaritas y la Queima: «É recuperar o tradicional, apostar polo espírito entroideiro, que ás veces parece perderse un pouco... aquilo de coller catro cousas e saír á rúa a pasalo ben. Hai valores do entroido que non se deben perder. Non é preciso gastar moito para pasalo ben».

Continúa hoy con la Festa do Freixó

Sábado 22: A partir de las 12.00 horas, en el Teatro, Festa do Freixó. A las 20.30 horas, la carroza de la comisión saldrá del parque de San Francisco. Animarán la jornada las charangas locales.

Domingo 23 (Domingo Lardeiro): 12.00 horas: salida de la Comparsa da Cocha, acompañada por el cuarteto de música tradicional Illa Pancha. A las 19.00 horas: concentración de mascaritas en la plaza de O Cantón, con animación musical y premios gastronómicos. Animarán la jornada las charangas locales.

Lunes 24 (Luns Fareleiro): A las 17.00 horas, en el Rosa Lar, baile infantil de disfraces. A las 21.30 horas, en el restaurante Marinero: Cena de Entroido.

Martes 25 (Martes de Entroido): A las 17.00 horas, salida del desfile de carnaval desde la plaza de O Concello. Recorrerá las calles Dionisio Gamallo, Clemente Martínez Pasarón, avenida de Asturias, José Vicente Pérez Martínez, avenida de Galicia, la calle Luz Pozo Garza, Virxe do Camiño, San Roque, Rodríguez Murias, Villafranca del Bierzo y, finalmente, regreso al Cantón.

Sábado 29: A las 21.00 horas, salida del cortejo fúnebre del Cantón hasta la avenida Rosalía de Castro, donde será la Queima do Antroido, con fuegos artificiales y una gran traca final.

Casi 4.500 euros en premios en el gran desfile del martes

El martes será el día grande del carnaval de Ribadeo, cuando se celebre el tradicional desfile, a partir de las cinco de la tarde, con salida de la avenida Rosalía de Castro. En liza habrá premios por una cuantía de cuatro mil euros. En adultos, en la categoría de comparsas y charangas habrá cinco premios, de 500, 400, 300, 200 y 100 euros; en carrozas, de 400, 200 y 100 euros; en grupos, de 300, 200 y 100 euros; en parejas, de 200, 150 y 100 euros, y en individuales, de 150, 100 y 50 euros. En infantil, las categorías con premios serán las de grupos, de 200, 100 y 50 euros; parejas, de 150, 100 y 50 euros, e individuales, de 100, 75 y 50 euros.

Además, las diez primeras charangas y comparsas en inscribirse recibirán una ayuda de cien euros cada una, a mayores de la posibilidad de premio.

Para inscribirse para participar hay dos opciones, o bien previamente, llamando al número de teléfono 689 72 63 51, o el propio día del desfile, desde las 14.00 a las 16.45 horas, en la mesa dispuesta para ello en la casa do Concello.