La carta de Pilar Bellón, natural de O Corgo, fue la mejor de 72 en el concurso de Terra Branca

La Voz de Galicia y. g.

ribadeo/la voz 17/02/2020 19:29 h

Aurora se llama la abuela de Pilar Bellón, natural de O Corgo. Gracias a san Valentín, y paralelamente al concurso de cartas de amor convocado por la Galería Terra Branca de Ribadeo, su nombre aparece aquí en estas líneas. Fue una mujer que ya siendo muy joven tuvo que emigrar a Argentina, «dejando en Lugo a sus hijas pequeñas», cuenta José Ramón Leal, propietario de la galería ribadense. Y conocemos su historia porque su nieta se puso en su piel para escribir la carta que, de entre más de 70 recibidas al certamen, incluyendo algunas internacionales como una que procedía de Bogotá, resultó ser la ganadora. No es de extrañar, como apunta Leal, que Pilar Bellón comparta con otra ganadora, como es Benedicta Sánchez, orígenes. Por cierto, de la actriz de su tierra natal «dice sentirse muy orgullosa».

La carta ganadora

«Mar de Plata, 12 de mayo de 1950. Mi querido Bernardo:

Por fin he llegado a mi destino. No ha sido fácil la travesía. Esta maleta de cartón parecía de hierro por momentos. Después de tantos días de viaje, la escasa comida y el mareo; estoy instalada. Parece una buena familia. Cuidar de alguien, que no sois vosotros, no va a ser nada fácil...

¿Como están las niñas? ¿Como estás tú?, olvídate del que dirán...¡sí, he sido yo, la que me he ido!, ¿y que?..

Recordaré ... ese olor a pino, a hierba fresca de la mañana y a madreselva. Recordaré ... la bruma del amanecer y calor de la candela.

Recordaré ... tus dedos atusando mi cabello, tus ojos mirándome ......solo así se mira al infinito. Recordaré ... el corretear de las niñas entre los animales, sus abrazos, sus besos, sus sollozos, sus sueños....

Esto va a ser muy difícil. Resistiré, lo haré por vosotros, por nuestro bienestar.

Volveré... con una vida que ahora no nos dejan tener, y que aquí conseguiré. Volveré... con abrazos envueltos en silencio. Volveré... con besos y lágrimas imperceptibles. Volveré...vestida con un traje de sueños.

Piensa en mí, amor mío, no me olvides. Cuida de ellas, háblales de mí.

Siempre tuya, Aurora» (Pilar Bellón)