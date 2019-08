Tercer día de cierre cautelar para extraer moluscos en la ría de Ribadeo

0

La Voz de Galicia m.c.

viveiro / la voz 29/08/2019 05:00 h

Desde el Principado de Asturias mantienen el cierre cautelar de la ría de Ribadeo para la extracción de moluscos, decretado hace tres días tras el vertido de purines registrado el fin de semana en Vegadeo. Desde la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca confirmaron ayer por la tarde que no hay novedades en cuanto a la decisión adoptada el lunes 26, a la espera de conocer los resultados de las muestras y análisis realizados por parte del laboratorio de Salud Pública.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico también tenía previsto mantener las tareas de inspección y seguimiento de la calidad de las aguas, tanto del río Ouría -donde acabó directamente el vertido de purines- como en el Eo, en el que desemboca el afluente citado. Además de las barreras de contención en los cauces de ambos ríos para retener parte de los flotantes y sólidos en suspensión, desde la confederación indicaron que existen cinco puntos de toma de muestras: dos en el Ouría y tres en el Eo. Durante el día de ayer no trascendió ninguna información a mayores con respecto a las muestras tomadas. La intención de la CHC era la de recoger muestras a diario para conocer el contenido en materia orgánica, nutrientes y parámetros microbiológicos.

Por su parte, el alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, confirmó ayer a primera hora de la tarde haber recibido información vía telefónica que le indicaba que las analíticas de agua realizadas en la playa de Arnao permitían abrir de nuevo ese arenal al baño. Hasta entonces, el Concejo había decretado el cierre cautelar de esa playa y de otros espacios del interior de la ría. El regidor aseguró que por ahora siguen a la espera del resultado de otras muestras que afectan al marisqueo.

Por su parte, la alcaldesa en funciones de Ribadeo, Mónica Freire Rancaño, avanzó que confían en tener hoy el resultado de las analíticas del agua de la ría tomadas en las últimas horas. Ayer mantenían la recomendación, por precaución, de no bañarse en los arenales de la ría: Os Bloques y O Cargadeiro. Freire reiteró que el agua de la que se abastece el municipio de Ribadeo sigue siendo apta para el consumo, tal y como volvieron a ratificar las analíticas realizadas por Viaqua.

La regidora de Trabada, Mayra García, también mantiene la recomendación de no bañarse en espacios fluviales aguas abajo del vertido «mentres non teñamos os resultados das mostras de auga tomadas pola confederación». Desde la Consellería do Mar reiteraron que Gardacostas continúan realizando comprobaciones en la zona mientras que en la Xunta siguen a la espera de los resultados de las muestras de agua tomadas por Intecmar en las zonas de marisqueo en la orilla gallega.