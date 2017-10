Buscan por la costa de Ribadeo a un pescador desaparecido

0

VIVEIRO 18/10/2017 17:38 h

Buscan por la costa de Ribadeo a un pescador que, al parecer puede ser de Asturias, de cuya desaparición alertó un familiar al 112. Según explicaron desde el servicio de emergencias, esta persona había salido de casa a las nueve de la mañana, quedando en llamar por teléfono a las once, pero no dio señales de vida. la familia también contactó con otro amigo pescador del desaparecido que, tras acercarse a la zona de As Illas, vio que el vehículo de la persona que falta estaba aparcado en una carretera cercana.

En estos momentos un dispositivos formado por la patrulla de la Guardia Civil de Ribadeo, el Seprona, el servicio marítimo y el helicóptero "Pesca 2" rastrean la zona para ver si lo encuentran. Temen que hubiera podido caerse al agua.