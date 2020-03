O Vicedo y Ourol suspenden el servicio de axuda no fogar salvo a los vecinos con mayor dependencia para evitar contagios

0

La Voz de Galicia Lucía Rey

O Vicedo | Ourol / La Voz 18/03/2020 12:08 h

Los Concellos de O Vicedo y Ourol han suspendido el servicio de axuda no fogar (SAF). Los únicos usuarios que continuarán recibiendo este tipo de asistencia mientras dure la emergencia sanitaria por el coronavirus serán los vecinos más dependientes o que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad, vivan o no solos. Según datos facilitados por el alcalde vicedense, Jesús Novo, que este martes firmó un martes con las nuevas medidas, en su municipio continuarán con el SAF en torno a una docena de personas. Indicó que algunas familias llamaron al Concello para declinar el servicio en este momento, hasta que se supere la crisis por el COVID-19. «O mesmo que pode contaminar o paciente, tamén pode contaminar o que vén, e houbo bastantes usuarios, dez ou doce, que dixeron que non querían o servizo», expuso Novo.

El Concello permanece cerrado al público, aunque las personas que necesiten realizar alguna gestión que no pueda esperar -recuerdan que todos los plazos están suspendidos- tiene que llamar previamente para que lo atiendan. Los teléfonos de contacto de O Vicedo son: 982 590 029 (Concello) y 605 279 216 y 660 192 765 (alcalde). Protección Civil llevará medicinas o alimentos de primera necesidad en caso de ser preciso.

Por otra parte, el regidor ourolense, José Luis Pajón, informó de que en su concello seguirán con el Servizo de Axuda no Fogar diez personas que precisan mucha ayuda en necesidades básicas como el aseo personal, la administración de medicamentos o la alimentación, en puntos como Bravos, Xerdiz, Merille u Ourol, entre otros. En este caso, cada trabajador atenderá a una única persona, a la que asistirá todos los días, con el objetivo de minimizar en lo posible el riesgo de contagio por el COVID-19. «Non é coma antes, cando cada traballadora ía a varias casas nun mesmo día», agregó Pajón. A mayores, cada uno de estos diez usuarios podrá contactar en cualquier momento del día con el auxiliar que tiene asignado en caso de que necesite ayuda, por ejemplo, para ir al supermercado o a comprar medicamentos.

Al igual que en O Vicedo, el personal del Concello atenderá, con cita previa, cualquier cuestión urgente, y Protección Civil también está operativa las 24 horas para cualquier situación de emergencia. Los teléfonos en Ourol son: 649 488 376 (Protección Civil) y 982 559 109 (Concello).

Falta de mascarillas

Por otra parte, el alcalde de O Vicedo señaló que no hay forma de conseguir mascarillas homologadas para proteger a las trabajadoras que prestan el servicio, que lo están realizando en este momento con mascarillas de pintor. Ourol también precisa este tipo de material.