El cuartel de O Vicedo vive una situación excepcional con la plantilla de baja

La Voz VIVEIRO / LA VOZ

O VICEDO · Exclusivo suscriptores

Agentes de la Guardia Civil de Viveiro haciendo un control en O Vicedo para ayudar al único agente que queda allí.
Agentes de la Guardia Civil de Viveiro haciendo un control en O Vicedo para ayudar al único agente que queda allí. PEPA LOSADA

El alcalde, Jesús Novo, recuerda que están así desde hace año y medio; solo está de servicio un cabo primero, pero cuenta con apoyos de unidades cercanas

15 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El cuartel de la Guardia Civil de O Vicedo está viviendo una situación excepcional con la plantilla de baja médica, salvo un cabo primero, desde hace aproximadamente año y medio. O Vicedo es la puerta

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