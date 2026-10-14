El cuartel de O Vicedo vive una situación excepcional con la plantilla de baja
VIVEIRO / LA VOZ
O VICEDO · Exclusivo suscriptores
El alcalde, Jesús Novo, recuerda que están así desde hace año y medio; solo está de servicio un cabo primero, pero cuenta con apoyos de unidades cercanas15 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El cuartel de la Guardia Civil de O Vicedo está viviendo una situación excepcional con la plantilla de baja médica, salvo un cabo primero, desde hace aproximadamente año y medio. O Vicedo es la puerta