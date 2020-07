Ruta homologada, solo para diez personas, por la costa vicedense

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

o vicedo/la voz 20/07/2020 15:22 h

El covid no ha eliminado, para nada, las ganas de senderismo. Se llevará a cabo este miércoles una ruta homologada por la Federación Galega de Montañismo, la PR-G 156 o Costa do Vicedo. Como su nombre indica, discurre por parte de la costa vicedense de este a oeste cruzando lugares de interés como Lugar do Pazo (San Román), playa de Areagrande (donde está el yacimiento de Moutillós), Mirador de Tixoso, Mirador sobre a Illa Coelleira, Praia de Xilloi, Praia de Caolín, Praia de Vidreiro y puerto. "Debido á normativa vixente a día de hoxe, se non hai cambios, a excursión está limitada a 10 participantes, en caso de haber variación na normativa mañá avisaríase polas redes sociais da Casa da Cultura do Vicedo. É preciso inscribirse no 982 59 01 95. O punto de encontro será o apeadeiro de FEVE ás 9:45h", informan.