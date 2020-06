O Vicedo cancela a Romaxe Viquinga, prevista para o 24 e o 25 de xullo

0

17/06/2020 15:17 h

O Concello do Vicedo anunciou este mércores a cancelación da celebración da quinta Romaxe Viquinga, que estaba prevista para os días 24 e 25 de xullo. Nunha nota feita pública a través das súas redes sociais, o Goberno local explica que a decisión foi adoptada despois da reunión mantida polos organizadores. «Como ben saberedes, debido á pandemia que estamos a sufrir, temos o reto de acostumarnos a un novo xeito de afrontar a vida cotiá. As circunstancias actuais obrigan a cumprir protocolos en celebracións e eventos públicos, respectar aforos, e a maiores, aconsellan tomar decisións responsables coa situación económica sobrevida pola covid-19. Por todo isto, tendo valorado todos os escenarios posibles e sendo consecuentes co anteriormente mencionado, vimos a anunciarvos a cancelación da quinta Romaxe Viquinga», indica Hugo Carrillo, auxiliar de información turística do Concello do Vicedo.