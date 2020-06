Jandri Rego se despide del Folgueiro «agradecido e satisfeito co traballo»

«agradecido e satisfeito co traballo»

La Voz de Galicia I. DÍAZ ROLLE

VIVEIRO / LA VOZ 13/06/2020 20:58 h

Jandri Rego y la Unión Deportiva Folgueiro separan sus caminos. El entrenador de 31 años y la entidad de O Vicedo terminan su vinculación de mutuo acuerdo tras una temporada en Primera Galicia que la pandemia impidió completar.

El joven estratega xovense se hizo cargo del Folgueiro el pasado verano, tras conseguir el ascenso de la mano de Anxo Fernández, y se encaminaba a cumplir el objetivo de la permanencia. «Estou convencido de que, malia as moitas dificultades, íamos conseguir o obxectivo», zanjó Rego sobre un equipo que era décimo tercero con 25 puntos, siete por encima del precipicio.

«Este ano foi un máster»

«Voume moi agradecido pola oportunidade que me deu o Folgueiro, e tamén satisfeito co traballo que fixemos. Agardo que atopen un bo adestrador e sobre todo máis xogadores para poder seguir competindo en Primeira», explicó el entrenador antes de pormenorizar en los detalles que hicieron del curso «un máster» para él. «Voume sendo mellor adestrador porque as dificultades foron moitas. Adestramos sempre con seis ou sete xogadores, e así é moi difícil traballar. Ás veces sentinme máis un alineador que un adestrador».

Pese a esas circunstancias, el Folgueiro, con 50 tantos, fue el tercer conjunto más goleador, solo por detrás de los poderosos Chantada y Escairón. La escuadra vicedense hizo de Boavista un fortín; consiguió el 80 por ciento de sus puntos como local y solo perdió dos veces en su feudo. En sus filas estuvo el pichichi de la categoría, Aurelio Veiga, que anotó 20 goles. En el otro lado de la balanza, recibieron 73 dianas en 25 partidos, prácticamente tres por encuentro.

El club mariñano ya busca entrenador, y Jandri decidirá su futuro en unos días, aunque no descarta un parón.

El Pontenova repesca al delantero Adrián Pasarín, del Astur Vegadense

Tras confirmarse su ascenso, el Sporting Pontenova comienza a perfilar la plantilla que pondrá al mando de Andrés Bouza para volver a competir en Primera Galicia. Y, siguiendo con su idiosincrasia de apostar por el producto local y de calidad, la entidad gualdinegra acaba de anunciar su primer fichaje: Adrián Pasarín.

El nuevo delante del club pontenovense regresa tras dos temporadas en el Astur Vegadense asturiano. Su olfato goleador es de sobra conocido en A Mina. En su última campaña en el club, la 2017-18, también en Primera Galicia, anotó 20 goles que contribuyeron a aquella permanencia.

El Sporting Pontenova también ha confirmado las primeras bajas en su plantilla: Xoel, Óscar e Iván Zaza.