La XXXIII Feira do Mel endulza el otoño en Ferreira do Valadouro

La Voz de Galicia

o valadouro/la voz 09/10/2020 21:00 h

Falta hace que endulcemos de alguna u otra manera esta temporada. Una propuesta llena de virtudes alimenticias llega en forma del «oro líquido» que producen las abejas. Es la XXXIII Feira do Mel do Concello do Valadouro, este sábado en el Parque Concepción Arenal, en Ferreira, en horario continuo de 10.00 a 19.00 horas. Con puestos estrictamente apícolas pero también otros de productos de temporada. Además, se mantiene el sorteo de un lote variado, aunque será a través del de la Once y no presencial como otros años, habrá un pasacalles de la Banda de Música O Landro de Viveiro y un concierto de Mondrul, en la plaza.