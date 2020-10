0

La Voz de Galicia y. garcia

o valadouro/la voz 09/10/2020 05:00 h

Este sábado, a cita máis doce da Mariña abrirá as súas portas, e ventás, dende O Valadouro: a súa Feira do Mel. Unha edición, a número 33, un tanto especial debido á pandemia do covid que obriga a levar a cabo unha serie de medidas restrictivas por parte do Concello, entidade organizadora (a través das delegacións de Cultura que leva Fina Geada e de Medio Rural con Iago Fernández), como a reducción do aforo en canto a número de postos e un cambio na ubicación dos mesmos que, en lugar de espallarse polas rúas, se concentrarán no Parque Concepción Arenal, que servirá de recinto feiral, con entrada e saída controladas. Así o explica o edil de Medio Rural, e tamén de Medio Ambiente.

—Edición peculiar, verdade?

—Agora é todo peculiar. Intentamos adaptar a Feira do Mel do Valadouro o máximo posible á situación para non perder a edición. No Valadouro temos unha das feiras do mel máis antigas de Galicia, estivemos mirando iso. E, nos últimos anos, foi cando máis creceu. É unha feira que, sempre, foi a máis, engadindo máis produtos que o mel, estaba medrando... O ano pasado foi demasiado a cantidade de xente que tivo.

—Cantos postos van acudir?

—O ano pasado tivemos sobre 40 postos, de produtos de temporada, pero este ano baixamos a 14. Ademáis, cambiamos a ubicación da feira; os postos xa non estarán polas rúas, porque nunha rúa é difícil controlar a xente. Facémola no parque Concepción Arenal, con control de entrada e saída para que veña quen queira mercar alí mel, castañas, mazás, sidra de mazá, etcétera. E que se vexan seguros na feira.

—Ademais, o claro protagonista é un produto de temporada e ideal para o outono e inverno facendo gala do famoso dito «Que tu alimentación sea tu medicina» que dixo Hipócrates hai 25 séculos.

—Está demostrado, agora si que hai estudos, de que unha cullarada de mel cada día axuda a reforzar o sistema inmunitario.

—O clásico remedio da avoa, pero agora con base científica.

—Din que dende que tes xa o catarro non é que cho cure, senón que antes, o mel si que reforza a inmunización para evitalo.

—Que ten O Valadouro, o val, que produce un mel tan bo?

—A realidade é que é pola vexetación e o clima. O Valadouro sempre está verde, aquí non se ven grandes sequías e temos un val marabilloso, con moito eucalipto (ainda que este ano non hai moito mel de eucalipto porque non floreceu coma outros anos).

—Como vai a campaña do mel?

—Non é coma a campaña de 2018 que fora malísima pero tampouco foi como a do 2019, moi boa comparada coa anterior. Este ano os apicultores comentan que quitaron menos mel que outros anos.

—Na Mariña abunda a dedicación á apicultura pero por afección.

—Na Mariña, de momento, non coñezo apicultor profesional que se dedique ao mel exclusivamente, que sexa o seu único traballo, senón que é un complemento económico. Os que coñezo o teñen por hobbie e por gusto. É bastante complicado dedicarse exclusivamente, porque tes que abrir un mercado e investir bastante. Montar unha empresa apícola non é unha cousa de dous días, e a inversión é forte. Pero si que hai xente en Galicia que o fai. Os apicultores da zona, máis que por rendemento económico, fano por afección ou tradición familiar. De xeito, sei que cada vez a xente nova está entrando máis na apicultura e algúns sen tradición familiar detrás, empezan de cero. De feito, hai uns anos o problema era o relevo xeneracional e segue habendo, pero xa a menor escala.

—Polo menos, e pese ao covid, a Feira do Mel vaise celebrar.

—É a edición número 33. A intención xa antes desta era seguir medrando, e presentala para Interese Turístico Galego.