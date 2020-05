Cereixas con pan

0

La Voz de Galicia Miguel Vila

26/05/2020 21:16 h

Calquera día destes chega o vrao. O vrao é tempo de cereixas, ou igual o había que dicir en pasado, que agora coa globalización, ata no Nadal se poden atopar nas froiterías, procedentes do hemisferio sur, onde entón están pasando o estío.

Dixen nalgunha ocasión que, segundo contaba meu pai, noutro tempo no Valadouro era o día de San Xoán o elixido para probar esta froita. Serían blancás, como as que o avó tiña no cerrado ou no parque e das que xa non queda máis que o recordo, ou mulariñas ou de calquera outra caste tradicional. Celebrábanse as cereixas por San Xoán, que as sardiñas desa noite non chegaron ata o último tercio do século XX e o churrasco inda é posterior.

As blancás danse neste tempo moi ben polo sur de Lugo, na zona de Chantada, onde lles chaman da onza, e tamén no Bierzo, de onde chegan cada ano en certas cantidades a Galicia. Estas blancás non resultan atractivas para quen non coñece a raza: vermellas por un lado, brancas por outro, semellan estar mal maduradas, pero son todo dozura e sabor. Posiblemente das mellores cereixas que coñezo, pero que cada día son máis difíciles de atopar, como consecuencia do conformismo dos consumidores, que mercamos sin chistar o que nos poñer diante, inda que sexa malo de solemnidade.

Nun artigo de 1953 Cunqueiro asegura ter comido esta caste de cereixas pola parte de Meira: «Yo me tengo subido al palleiro grande para catar los higos miguelinos, de roja y dulce carne, y las cerezas blancas».

Paréceme que as cerdeiras van a menos en Galicia nos últimos tempos, e teño para min que xa se perdeu o vello costume galego de comelas con pan, como nos conta Cunqueiro nese artigo de La Voz de Galicia ou como facía Felipe de Amancia no Merlín e Familia: «Era o meu trafego de cada día, denantes do desaúno, que en tempo de cereixas era de cereixas e pan trigo».

Non teño, pola contra, novas sobre o costume de acompañar as cereixas con biscoito, se non é en Viga y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca, onde Cunqueiro escribe: «En la posada en que hicieron noche la víspera de su entrada en Florencia, a una anciana muy enjoyada, que viajaba con capellán y perfumista, y se sentaba en el patio a comer bajo el níspero unas cerezas con bizcocho…»