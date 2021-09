El anciano inválido amenazado con el desahucio: «Non entendo nada, como cheguei a isto»

El anciano amenazado con el desahucio se fue como llegó, sin haber pronunciado palabra. Ya fuera del juzgado señaló con cierta dificultad: «Non entendo nada, pero estou tranquilo». Su asistenta apuntaba que, por los nervios, le cuesta conciliar el sueño. Y él añadía con un hilo de esperanza: «Creo que non vai haber problema, que vai saír ben... creo que si. Non desconfiaba tanto de que a cousa saíra mal, non, porque creo que teño a razón. Porque non me van sacar a terra e mais o piso, digo eu. Unha das dúas cousas terán que deixarma».

De todos modos, desde el departamento de comunicación de la Sareb manifestaron que aún ganando el juicio no se plantean llevar a efecto el desahucio. Dicen además que reconocen la propiedad de la vivienda de Ratoeira, en virtud del contrato de permuta del solar, «y estamos hablando con el administrador concursal para que se registre la vivienda a su nombre».