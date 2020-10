«Experiencias á beira do Camiño do Norte» con Terras de Miranda

0

El GDR Terras de Miranda celebra este jueves 29 a las 18.00 horas en el Centro de Interpretación do Camiño do Norte en Mondoñedo las «Experiencias á beira do Camiño do Norte» con conferencia de Juan Ramón Fernández Pacios, presentación final del proyecto y degustación de productos KM0 a cargo del restaurante Montero. Aforo restringido debido al covid-19.