Orgullo «sanluqueiro» en Mondoñedo, en una edición muy especial

La Voz de Galicia y. garcia

mondoñedo/la voz 17/10/2020 05:00 h

Una visita a As San Lucas, cita en activo desde 1156, es siempre obligada. Este año, además, con cautela, marcada por el acecho del covid, lo que ha obligado a la organización, la asociación con el mismo nombre de las ferias más antiguas de Galicia y que preside Miguel Souto, a diseñar un programa ajustado a la situación sanitaria, con medidas como aforos limitados, uso de mascarilla y distancia social y sistema de invitaciones en ciertos eventos en espacios cerrados como el auditorio o al aire libre como la Praza da Catedral. Anoche arrancaría esta atípica edición con la comitiva de autoridades y «sanluqueiros» junto al pregonero este año, que ha sido Xan Carballal, director de la Escola de Música O Pallarego de Mondoñedo.

El programa de este sábado 17 estará marcado en la franja matinal por el desarrollo del IX Concurso de Cabalos Trotóns en el recinto de A Granxa. Después de que suene la música de BB+ en la Alameda y por las calles, a ritmo de charanga, en la tarde llegará el turno del Encontro Folclórico con grupos de Navia, Burela y San Miguel. Al atardecer y de noche se hará un recorrido audiovisual, recurriendo a la fachada de la catedral a modo de pantalla, por «As San Lucas na historia» y «As San Lucas no Camiño». En medio, concierto de Xosé Lois Romero & Aliboria. Hay que recordar que dan invitaciones y entradas en la Oficina de Turismo o también a través de la página web www.assanlucas.es.

El día grande, este domingo 18, referencia al mundo del caballo

La figura del caballo, aunque este año no hay feria como tal ni la singular bajada de reses al centro urbano, es una referencia constante en As San Lucas. Es su símbolo, sin duda alguna. Por ello, este domingo, día 18, Día de As San Lucas, el equino vuelve a tener presencia a través de la celebración de la gran final de la Copa Galicia en el concurso morfológico de caballos y yeguas que organiza en A Granxa la Asociación Pura Raza Cabalo Galego, con más citas de calado a lo largo del día, como la exhibición de doma y el certamen de andadura. La jornada dominical servirá, al mismo tiempo, para que Mondoñedo y Ferrol sigan estrechando sus lazos y para que Pascual Veiga vuelva a ser homenajeado, en el Cemiterio Vello, donde sonará el himno gallego. Además, el cronista oficial Antonio Reigosa presentará «Contrahistoras de Galicia» y de noche los fuegos artificiales iluminarán la ciudad episcopal.