La Guardia Civil identifica a jóvenes en Mondoñedo tras denunciar vecinos que estaban de fiesta en un garaje

MONDOÑEDO / LA VOZ 14/10/2020 19:47 h

El pasado fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo, agentes de la Guardia Civil intervinieron tras las llamadas de vecinos que advertían de una fiesta que se estaba celebrando en un garaje de Mondoñedo. Al parecer, según manifestaron los vecinos, se trataba de bastante gente, todos jóvenes, con música, situados alrededor de varias botellas de alcohol y sin respetar las medidas de distancia de seguridad. Acudió una patrulla de la Guardia Civil, encontrándose con que algunos de los asistentes se les enfrentaron con actitudes provocativas. A lo largo de la semana varios han sido identificados (tarea que al parecer aún continuará estos días la Guardia Civil) para elevar las pertinentes denuncias tanto judiciales como administrativas.

Junta Local de Seguridad

Por otro lado, este miércoles se celebró en Mondoñedo la Xunta Local de Seguridade, copresidida por la subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, y el alcalde, Manuel Ángel Otero. El objetivo fue analizar el dispositivo previsto con motivo de la celebración de las fiestas de As San Lucas, este año limitadas por el covid, por lo que no se celebrará, por ejemplo, la feria de ganado. En la reunión también participaron representantes de la asociación As San Lucas, además de responsables de la Guardia Civil, la Policía Autonómica y la Policía Municipal.

Isabel Rodríguez pide a los mindonienses y a los visitantes «que sexan respectuosos coa normativa e os protocolos sanitarios establecidos pola Xunta e que atendan todas as indicacións que lles dean os organizadores e o Concello».