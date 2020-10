As San Lucas en versión «light»

0

La Voz de Galicia y. garcia

mondoñedo/la voz 13/10/2020 05:00 h

«Este ano 2020, un ano distinto, complicado, todo cambiou, pero queremos seguir mantendo a tradición das Feiras máis antigas de Galicia e unha das máis antigas de Europa, as nosas San Lucas. Será unha edición distinta adaptada ás novas circunstancias que nos toca vivir». Así comienza el comunicado de la Asociación As San Lucas que organiza las emblemáticas ferias y fiestas mindonienses, de raíces profundísimas (casi 900 años de historia, ni más ni menos) pero firmes, como las del bambú. Igual que los tallos de dicha planta, marcados por una flexibilidad a prueba de tifones, la cita mindoniense se mantiene en pie este 2020 pero con adaptaciones, como las medidas anti-covid, y una agenda modificada.

Así, avanzó ayer Miguel Souto, presidente de la Asociación As San Lucas: «Feira non imos facer porque é difícil controlar, co cal non hai chegada de cabalos. Polo resto, haberá actividades pero con aforo limitado, e controladas». «Non son As San Lucas que pensamos hai un ano, pero o que pretendemos é manter a tradición e acesa a lapa. A ver se o ano que vén se poden facer como as destes anos, e intentar que Mondoñedo volva a ser a capital do Antigo Reino». Este año, la máxima es «garantir a saúde, que é o que ten que prevalecer», subraya. «Con case 900 anos de historia —añade— nos parecía que había que darlle unha continuidade, pero sen grandes pretensións. Son unhas feiras e festas que pasaron a pesta negra e a gripe española. Ademais nesta, cando se estaba en plena Guerra Mundial, circunstancias peores».

«Aos que estamos agora tócanos manter acesa esa lapa e facer unhas San Lucas distintas, como vimos que se fixo en moitos sitios. É triste, pero como xa levamos seis meses, penso que a xente está máis adaptada á situación» (Miguel Souto, presidente de la Asociación As San Lucas)

Adelantó que habrá pregón el día 16, a cargo de Xan Carballal, concurso morfológico en el recinto de A Granxa, más concierto y espectáculo de magia (con aforo limitado y medidas). Souto recuerda que no hubo As Quendas, porque había confinamiento.