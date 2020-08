Dirigen al Valedor una queja por la falta de conexión en Estelo, aldea de Mondoñedo

No disponible

mondoñedo/la voz 30/08/2020 12:27 h

«Nin o fixo vai», vuelve a señalar Ana Isabel Barreira, vecina de Estelo en Mondoñedo y que ya el pasado mes de abril se quejaba en este mismo diario por los problemas de cobertura telefónica e Internet en ese enclave de la parroquia de Os Remedios, situado a diez kilómetros del centro municipal. Entonces estábamos confinados pero, aunque ahora no, «vai empezar o curso e seguimos na mesma», señala. Informó que, por ello, ha dirigido una queja al Valedor do Pobo, que «entrou no rexistro hai uns días», dice. Recuerda, al tener una estudiante universitaria en el hogar, que en el estado de alarma fue «horrible» seguir el curso online: «Xa abrir o ordenador é unha odisea». Apunta que la situación también afecta a los más mayores de esta aldea con 22 vecinos porque «están desprotexidos», señala, si necesitan una cita sanitaria telefónica, por poner un ejemplo.

«No seu momento —añade— pediuse unha subvención para poñer unha antena pero chamámoslle ‘o monumento’ porque non está enganchada». «E hoxe, sen teléfono nin Internet, non se pode vivir», añade. «Chega un momento en que dende o Concello o tiñan que solucionar», apunta. Sobre todo ahora que comenzará el curso escolar, si volviese a ser necesario volver a la enseñanza telemática.