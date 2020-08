Mondoñedo hace balance de las inversiones en el último lustro

0

La Voz de Galicia M.C.

MONDOÑEDO / LA VOZ 26/08/2020 05:00 h

Desde el Concello hacen un balance positivo del plan Mondoñedo, municipio para investir 2015-2020 y ya preparan la segunda fase. Desde la Administración local constatan que en ese período se registraron avances en infraestructuras, servicios, dotaciones, promoción cultural y turística, y de dinamización económica.

Entre otros logros destacan la puesta en marcha del Centro de Día y su ampliación, la ampliación del Servizo de Axuda no Fogar y de la guardería infantil, la creación de la ludoteca y la puesta en marcha del Centro de Atención Temperá, iniciativas desarrolladas desde el Centro de Información á Muller, así como un centro de menores. Destacan la labor de promoción turística con asistencia a ferias y eventos, la promoción a diferentes figuras de protección de las fiestas, la Cova do Rei Cintolo, la Semana Santa o el Mercado Medieval, la catalogación de diferentes fiestas como de interés turístico gallego y nacional, la creación del primer centro BTT lucense y la elaboración de dípticos, audioguías y otro material. Desde el Ayuntamiento repasan que en 2016 se trasladó el Centro de Interpretación do Camiño Norte al Centro Cultural de Alcántara y ese mismo año se firmó un convenio con la Universidade de Santiago para desarrollar el proyecto Mondoñedo Dixital: Cidade Histórica e Patrimonio.

Recuerdan que también se desarrolló la iniciativa #Mondotech. Do local ao global no século XXI y que desde 2018 Mondoñedo integra con otros 78 municipios la asociación Los Pueblos más Bonitos de España. Ese año el Pazo de San Isidro fue declarado bien de interés cultural y la Cova do Rei Cintolo recibió la certificación Observer, que la acredita como destino turístico científico.

Entre otros logros enumeran que en 2019 se inauguró la Casa Museo Álvaro Cunqueiro, el Museo da Imprenta y el Albergue da Natureza de Vilar, se inició la rehabilitación integral de un inmueble en la calle Pardo de Cela para un albergue de 43 plazas y 17 apartamentos turísticos y trascendieron dos iniciativas de aprovechamiento inmobiliario, como la compra de una casa indiana por parte de un prestigioso estudio de música de Londres y la adquisición de propiedades por parte de un matrimonio estadounidense para núcleo de ecoturismo rural. En el aspecto empresarial, destacan el apoyo a la comercialización de la faba verdina y al sello Horta de Mondoñedo, a servicios en el polígono y naves de alquiler en San Lázaro, al vivero de empresas en el Centro Comarcal o a la instalación de la fibra óptica.

Recuerdan que en 2020 fueron adquiridas tres parcelas del polígono por parte de Bloques Cando y trascendió la operación de Industrias Toxiza, que compró inmuebles de Finsa y que trabaja para recuperar la actividad económica en las instalaciones, así como la declaración de Área Rexurbe de Mondoñedo, que, dotada con 5,8 millones, prevé intervenciones en ediciones y en ámbitos urbanos. Recuerdan que en junio se aprobaron las bases que regulan las ayudas económicas para paliar los efectos del coronavirus y que subvencionan costes energéticos de actividades empresariales correspondientes a los meses de marzo y abril.