mondoñedo 21/07/2020 12:41 h

Esta noche hay una cita televisiva en la TVG de la mano de Voz Audiovisual, en la que A Mariña y sus fogones estarán muy presentes. En la undécima edición del concurso "Come a Comarca", cinco cocineros aficionados elaborarán un menú auténticamente mariñano y medirán sus destrezas en cocina al lado de otros profesionales de la comarca. Ejerce de guía e infiltrado el chef Bruno Pena, de Hotel Oca Playa de Foz. Los platos elegidos por él representan a la perfección el carácter gastronómico de la costa lucense: fabas de Lourenzá con almejas, merluza con sala de erizo y tarta de Mondoñedo.

El concurso popular tiene lugar en la Praza da Catedral mindoniense, ante un jurado formado por 15 vecinos. En su mano estará la decisión de qué equipo "Come a Comarca.

Bruno Pena: «A emisión do programa ´Come a Comarca´ vai axudar moito á Mariña en promoción»

Este martes (22.00, TVG) chega ás pantallas o undécimo programa do concurso producido por Voz Audiovisual Come a Comarca no que A Mariña amosará todo o sabor dos seus produtos e o talento dos seus cociñeiros, tanto afeccionados (os concursantes) como profesionais. Dentro destes últimos, Bruno Pena de Hotel Oca Playa de Foz exerce de ‘infiltrado´ e guia e foi quen fixo a escolla do menú 100% mariñao composto por fabas de Lourenzá con ameixas, pescada en salsa de ourizo e tarta de Mondoñedo.

—En que consiste o seu papel de ‘infiltrado´ en Come a Comarca?

—Tíñalles que deseñar un menú para que elaborasen os concursantes e tamén lles botei unha man para que se relacionasen cos cociñeiros profesionais.

—Como foi a experiencia aquí?

—Moi boa porque a pesar de que os concursantes eran cociñeiros amateurs, esforzáronse moito. Por outro lado, cóllenos a emisión do programa nun momento expléndido para a comarca porque está nun baixón e tanto a promoción dos nosos productos e vilas vainos axudar moito.

—Como infiltrado e guia, gustoulle esa experiencia a nivel xa máis personal?

—Gustoume moito porque puiden facer o que me gusta, que é poñer en valor a xente do meu entorno, xente que a veces está na trastenda e non se ve o traballo que fai. Gustoume tamén por dárlle a xente non profesional a coñecer as técnicas e as receitas que se fan na Mariña.

«Hai xente que non é coñecida e fai un traballo na comarca extraordinario»

—Non debeu ser fácil escoller só tres para o menú comarcal...

—No meu caso tiña claro cales eran ‘os reises de casa´ e creo que escollín ben tanto as receitas como os profesionais e persoas correctas para que lles amosaran como se fan.

—O programa que se emite este martes contribúe a visibilizalos.

—Hai xente que non é coñecida e fai un traballo extraordinario na comarca.

—Por outro lado, este tipo de concursos centrados na gastronomía e todas as tendencias «foodies» están moi á alza agora. Hai un notable tirón da gastronomía e A Mariña ten moito que aportar.

—É algo que dende a nosa parte parece que non criamos moito nela. A Mariña ten moito potencial pero non sabemos explotalo ben. Cousas como estas [o programa Come a Comarca] buscan poñer en valor o entorno, os profesionais e os produtos e fan que vexa a xente que A Mariña é máis que praia e paseos.