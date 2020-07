Elena Candia (PP): «La tecnología permite multiplicarse y eso hay que aplicarlo ya a la sociedad»

0

lugo / la voz 10/07/2020 09:33 h

Elena Candia, cabeza de lista del PP por la provincia, participa en la campaña sin salir de Mondoñedo por la restricción del covid.

-¿Cómo es esa campaña virtual por videoconferencia?

-La tecnología ya permite con un simple móvil multiplicarse por muchas reuniones sin viajar y eso hay que aplicarlo ya a la sociedad. Todos lo aprendimos en el confinamiento y ahora a nadie le sorprende que no estés físicamente en una reunión. Estas aplicaciones vinieron para quedarse. Estamos en una era digital y como representantes públicos debemos dar un ejemplo. Además, evitas los desplazamientos, que en una provincia como Lugo son largos. Así que esta semana, sin salir de Mondoñedo, sigo estando en los actos de la provincia.

-Mondoñedo fue de los primeros en tener Internet de banda ancha a través del tendido eléctrico. Ahora le beneficia.

-Alguna gente me dijo que fue la mejor gestión que hicimos. En la zona rural es más difícil implantar la tecnología que en las ciudades, pero es imprescindible que llegue a todo el territorio, como bien se ha demostrado con el covid. Hubo muchas ayudas para esto y las sigue habiendo y hay formas de conseguir fondos de la administración yendo de la mano de las empresas: si les ofreces un plan de desarrollo conjunto que les pueda dar clientes y expansión, las empresas te apoyan. Eso de «ponme la fibra» por si solo no funciona, a no ser para un polígono o una zona urbana rentable.

-¿La provincia de Lugo puede crecer en este aspecto?

-Lugo tiene recursos más que suficientes para liderar un crecimiento que mejore algunas deficiencias y dinamice su territorio. El momento no es malo, porque la sociedad va a mirar a lugares con recursos, calidad de vida y bien comunicados como Lugo, que ya es y aún puede ser mucho más atractivo para desarrollarse personal y profesionalmente, porque se vio que las ciudades pueden convertirse en una cárcel. Lugo tiene mecanismos para despegar y salir ganando de esta crisis. Tenemos infraestructuras aún pendientes, como en A Mariña, que se van a acometer si gobernamos. Tenemos que mejorar la conectividad en todos los municipios y aprovechar la ley de rehabilitación. Y luego, con los grandes recursos de esta provincia, sobre todo en el sector primario, de la mano de la iniciativa privada, vamos a empezar a captar recursos y liderar proyectos para lanzarla hasta revertir la caída demográfica.

-No va a ser tarea sencilla.

-Llevo muchos años vinculada a la administración porque me eligieron los votantes o los compañeros de partido. Tengo la experiencia de gestión y el conocimiento de la provincia para afirmar que ese cambio es posible dentro del proyecto marco de Feijoo. Soy reivindicativa y comprometida y cuando acepté su invitación para liderar la lista de Lugo es porque creo que esta provincia tiene potencial para reinventarse.