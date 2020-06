Mondoñedo logra 300.000 euros de la UE para renovar alumbrado de la ciudad y de la catedral

0

mondoñedo / la voz 13/06/2020 21:52 h

«O Concello de Mondoñedo logrou captar un total de 360.775,84 euros procedentes do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), que xestiona o Ministerio de Transición Ecolóxica a través do Instituto para a Diversificación e o Aforro da Enerxía (IDAE). Trátase de axudas a entidades locais para o desenvolvemento de proxectos singulares que oexecutivo local conseguiu para a renovación do alumedo no casco histórico e na catedral».

Así anunciaban ayer desde el Concello mindoniense esta importante ayuda para embellecer la ciudad episcopal.

«O obxectivo é diminuír o consumo eléctrico e aumentar a eficiencia enerxética», din. «A renovación do alumeado público exterior no casco histórico de Mondoñedo desenvolverase en dúas fases. A primeira -que supón un coste de 172.767,28 euros e que contará cunha achega de 138.213,82 euros de fondos FEDER- consistirá na substitución de parte das actuais luminarias por lámpadas Led máis eficientes».

«O proxecto para a renovación do alumeado ornamental da Catedral de Mondoñedo -explican- recolle a substitución de 40 proxectores con lámpadas de vapor de sodio de alta presión por outros proxectores LED e a incorporación doutros 51 novos puntos de luz con esta tecnoloxía que é máis eficiente. Conseguirase, deste xeito, iluminar a mesma superficie que anteriormente cun total de 91 puntos de luz máis eficientes que suporán un aforro enerxético estimado do 70%».