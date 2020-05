Cae parte de una casa en ruinas en Mondoñedo, sin causar heridos

0

MONDOÑEDO / LA VOZ 28/05/2020 22:12 h

Parte de una casa semiabandonada, en la zona de San Paio, en Mondoñedo, se vino abajo ayer por la mañana, sin ocasionar daños porque desde hace tiempo nadie reside en el inmueble. La casa sí es medianera con otra que ha sido rehabilitada, que inicialmente no se vio afectada estructuralmente por la demolición. Tras comprobar que no se habían producido daños mayores, se descartó recurrir a los bomberos.

Desde el Concello de Mondoñedo se indicó que se enviarán a técnicos municipales a verificar el estado del inmueble y las medidas que se deben adoptar, no descartando la opción de una ejecución subsidiaria para garantizar que no se produzcan más daños en el caso de que la propiedad no quiera intervenir.