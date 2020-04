«Para minimizar riscos, facemos o sintrom no coche desde o primeiro día»

0

MARÍA CUADRADO

26/04/2020

No centro de saúde de Mondoñedo celébrase a primeira hora da mañá unha reunión diaria para analizar a situación e planificar a xornada. Carlos Pérez Méndez, xefe do servizo de Atención Primaria neste centro e no de Lourenzá, coordina un equipo de profesionais situados na primeira liña contra a pandemia. O médico recoñece que unha das primeiras medidas que adoptaron foi habilitar unha sala de atención a pacientes que chegaban con síntomas ou sobre os que había sospeitas de ser posibles positivos en coronavirus: «Está próxima á saída, xunto ao PAC, para que estes pacientes non se mesturen co resto e non haxa o mínimo risco de contaxio, se fose o caso», explica o médico, quen asegura que tamén se promoveron as consultas telefónicas para evitar desprazamentos.

Confesa que unha das vantaxes dos centros de saúde pequenos é que os sanitarios coñecen perfectamente aos pacientes: «Levamos anos tratándoos, coñecemos as súas patoloxías. Si en plena consulta telefónica constatamos que é necesario que pase polo centro, pois pedímoslle que veña, pero sempre evitando momentos de aglomeración». Non obstante, indica que seguen prestando consultas a domicilio «cando é necesario, e tomando todo tipo de precaucións». Nestas e ao longo de toda a xornada laboral, Pérez insiste na importancia de seguir o protocolo, coa hixiene de mans, mascarillas e protección.

Tras dar positivo na residencia San Rafael un traballador (compartido con outro centro), desde o ambulatorio seguiron de cerca a situación tanto da residencia como do centro asistencial San Pablo. Finalmente, os test realizados a usuarios e plantillas resultaron negativos, algo festexado tamén polo xefe do servizo, que puntualiza que na actualidade (a entrevista fíxose o xoves) non teñen constancia de casos activos de covid-19 en Mondoñedo.

No centro están volcados cos 141 test que se fan estes días a mindonienses e laurentinos para o estudo epidemiolóxico que permitirá coñecer a situación e o desenvolvemento da pandemia. A maiores, recoñece que, a pesar do extraordinario da situación, non tiveron que reprogramar moitas consultas e déronlle preferencia a analíticas de pacientes oncolóxicos, renais... Destaca que no seu centro, para minimizar riscos e contaxios, foron dos pioneiros en introducir novidades: «Empezamos desde o primeiro día a facer as probas do sintrom desde o coche». Personal de enfermería recolle a mostra, o médico dá a pauta e o paciente é informado sen baixar do vehículo. «Tivemos que ir adaptándonos ás circunstancias, pero penso que as cousas se están facendo ben en liñas xerais. Estoulle agradecido á Xerencia, que en todo momento nos pasou protocolos, nolos actualizou, houbo unha relación estreita... e tamén me gustaría destacar que está sendo admirable a resposta da poboación, prudente e pedindo recomendacións», manifesta.

