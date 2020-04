Vicedo suspende las fiestas del Carmen y Mondoñedo As Quendas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

VIVEIRO / LA VOZ 15/04/2020 18:23 h

Desde O Vicedo la comisión de fiestas comunicaba ayer que quedaban aplazadas a octubre las fiestas tradicionales del Carmen. «As festas quedan aprazadas para os días 10 e 11 de outubro do 2020. Confiamos en que a situación cambie e poidamos desfrutar das nosas festas como a ocasión o merece. A comisión quere agradecer a colaboración de todos os veciños que ata o momento cooperaron de forma altruísta», señala desde O Vicedo Verónica Prieto Dovale.

Por su parte la asociación As San Lucas de Mondoñedo también avanzaba que se suspendían las fiestas de As Quendas, que se deberían de celebrar en el puente del primero de mayo, al igual que A Festa da Troita (también cancelada).

La Asociación As San Lucas de Mondoñedo informaba que «tristemente este ano non poderán celebrarse as tradicionais Feiras e Festas das Quendas ante a situación que se está a vivir a causa da pandemia do Covid-19. Dende a Asociación organizadora das Feiras e Festas consideramos que o prioritario neste momento é garantir a saúde e o benestar tanto dos veciños e veciñas como dos visitantes».

La asociación mindoniense, encargada también de celebrar las fiestas más antiguas de Galicia, As San Lucas, cita a todos para esa celebración. «A Asociación As San Lucas mira ao futuro. Seguimos traballando. Esperamos vervos a todas e a todos con saúde nas San Lucas 2020».