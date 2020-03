0

La Voz de Galicia Miguel Vila Pernas

16/03/2020 17:34 h

O bacallau, que noutrora foi comida de pobres e hoxe sábenos a todos inda que o prezo resulte unha espiña molesta no prato, non ten entre nos tanto predicamento nin maneiras de preparación coma en Portugal, pero tampouco importa moito tendo, como temos, o país veciño a tiro de pedra.

Vai para un ano que probei o bacallau con mazás asadas, preparado polo cociñeiro do Hostal dos Reis Católicos baixo a inspiración do que conta Cunqueiro en «Un hombre que se parecía a Orestes». O tal bacallau era a comida dos venres do personaxe que se colgou dun pino cando chegou á mesa e non estaba o seu bacallau... porque a muller se fugara co médico que lle diagnosticara a lepra sen tela, como se puido comprobar despois de morto.

O tal bacallau, cocido en aceite a 70 grados e acompañado dunha compota de mazás asadas con azucre moreno, canela e sidra, tivo unha gran aceptación por parte dos comensais, que antes de comezar a comida comentaban a que lles parecía atrevida combinación e, despois de comelo, combinación moi acertada. O menú, inspirado na literatura de Cunqueiro, comezou con ostras en escabeche (moi aplaudidas polos comensais) e bertóns recheos, para seguir co mencionada bacallau, albondiguiñas de galiña picantes, requeixo e colineta. Viños de Betanzos, tan do gusto, polo menos literario, do escritor mindoniense, e Ribeiro. E queimada rematada cunha cunca de viño tinto, tal como o mestre Álvaro deixou escrito.

Resulta que o bacallau con mazás é propio do val de Ansó, en Navarra, e que tamén se sirve nalgúns restaurantes madrileños, o que non significa que sexa propio dunha capital na que se sirve comida do mundo enteiro.

A novela na que se cita esta receita sitúase nun mundo imaxinario que nos fai pensar na época grega clásica, pero con evidentes conexións con outros tempos e outras obras de Cunqueiro. Poucos parágrafos antes do bacallau con mazás asadas coñecemos o nome do barqueiro da zona: Filipo. Será este barqueiro Felipe de Amancia, o rapaz que narra as historias do Merlín e Familia?. Ben poidera, que por outros textos de Cunqueiro sabemos que o rapaz foi barqueiro despois de deixar a casa de don Merlín.

