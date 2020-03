Un foro analizará en Mondoñedo la evolución y peso del Camino Norte en A Mariña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

mondoñedo / la voz 03/03/2020 21:20 h

«Unha viaxe no tempo. O camiño do Norte» es el título de las jornadas que organiza Terras de Miranda, este jueves y el 13 de marzo. Con asistencia gratuita y plazas limitadas, informan en los teléfonos 672 129 860 y 674 028 760. Las jornadas se abrirán mañana, a las 18.30 horas, cuando desde la oficina de turismo se hará una visita guiada por el casco histórico y la catedral de Mondoñedo. A las 20.00 horas, Manuel Valín, socio fundador de la Asociación de Amigos do Camiño do Norte en Lugo, dará una conferencia titulada «O camiño do norte, tres décadas de percorrido». El jueves 13 intervendrá Laureano V. García Díez.