Roberto Ramallal: «Do Lourenzá atraen a súa masa social e o traballo de base»

LOURENZÁ / LA VOZ 21/06/2020 21:14 h

Cuando Roberto Ramallal aceptó el reto de sustituir a Diego Rego en el banquillo del Lourenzá también cambió la posibilidad de luchar por un ascenso con el Riotorto por tener que trabajarse una permanencia. «Ao fútbol sóbralle ego. Non son peor adestrador por vir do Riotorto para o Lourenzá aínda que sexan dous equipos con obxectivos moi distintos en Primeira Galicia. Móvome polos sentimentos, e do Lourenzá atraen a súa masa social e traballo de base», explica.

Tras ascender en el 2015 al cuadro laurentino a Primera Galicia, una categoría de la que bajó por arrastres al curso siguiente, Ramallal regresa cuatro campañas después con el objetivo de afianzar en esa misma división a un conjunto que era colista cuando las ligas se detuvieron de forma precipitada. Habían sumado solo 16 puntos en 25 jornadas y su permanencia parecía harto complicada. «O obxectivo en canto a resultados, loxicamente, será manterse. Pero para min o obxectivo prioritario será desfrutar de cada adestramento e traducir ese traballo aos partidos. Se o conseguimos seguro que gañaremos moitos partidos e faremos unha boa campaña», subraya.

Parado desde que decidió dejar el Lourenzá por problemas de efectivos y falta de ilusión, Ramallal volvió a los banquillos hace unos meses para hacerse cargo del Riotorto, que era sexto clasificado, muy cerca de la élite. «Cun par de retoques íamos loitar polo ascenso seguro», dice.

Su motivación para volver al club rojiblanco también tiene que ver con la irrupción de una camada «de moito potencial, con grandes posibilidades». «Eu non quero medallas por ascensos ou títulos, o que me motiva é a posibilidade de facer mellores aos xogadores; ensinar. Por iso volvo a este club cunha filosofía de canteira tan bonita», concluye.

Respecto a la confección de la plantilla, el nuevo técnico laurentino adelantó que apostarán por le mismo bloque de las últimas campañas, dando continuidad a la gente de casa y solo haciendo retoques obligados. «Estamos intentando fichar un porteiro, polo demais pouco cambiará», explicó Ramallal.