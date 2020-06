Un falso revisor de la luz roba a una vecina de Lourenzá los 360 euros que tenía para pagar a un leñador

0

La Voz de Galicia

10/06/2020

Un varón, de entre 45 y 50 años de edad, calvo, delgado, con mascarilla y hablando gallego se presentó el viernes a bordo de un Peugeot de color negro en Ferreira de Oural, en el municipio de Lourenzá, y haciéndose pasar por un revisor de la luz logró hacerse con un botín de 360 euros.

Los hechos se remontan a media mañana, cuando un vecino de la zona, Darío Seco, de 80 años, se encontraba junto a sus yeguas, que tiene en una finca cercana a su casa. «Estaba á beira da estrada e chegou un coche cun home conducindo. Primeiro preguntoume a potencia do contador e díxome se me facía falta mais. Como lle dixen que non, preguntoume se vendía as bestas e contesteille que sí. Entón díxome que me mandaba a un home para mercarmas e pediume o meu número de teléfono. Acto seguido preguntoume se morrera o fillo da miña veciña (a que lle roubou os cartos). Díxenlle que sí, que lle morrera o fillo e o home. Entón él dixo que ía a xunto de ela para cambiarlle o contador», explica Darío, quien no fue víctima de este falso revisor.

«Sabía toda a miña vida»

La que sí fue engañada por este revisor de la luz fue su vecina, Amandina Seivane López, una mujer de 82 años que al igual que Darío, reside sola. «Pensei que era o carteiro e saín. Púxose contra o contador da luz e díxome que me cambiaran o contador e que tiña que pagalo porque senón me ían poñer unha cota. Sabía a miña vida coma se fora meu fillo e non o coñecía de nada», asegura Amandina que añade que el varón le indicó que había acudido varias veces a su casa pero que no había nadie. «Atontoume dunha maneira como se me dera no alento algo porque eu desconfío moito da xente que non coñezo e desta vez tentoume o demo», indica la mujer.

La afectada, que dice que es muy pagadora y no quiere deberle nada a nadie, subió a la parte de arriba de la casa y cogió los 360 euros que le pedía para entregarle. «Baixei cos cartos, púxenos enriba da mesa e cando estaba mirando o que lle tiña que dar, marchoume con eles e arrancou no coche», cuenta Amandina, que a continuación llamó a la Guardia Civil.

Según relata la víctima, no suele tener dinero guardado en casa pero toda esa cuantía que tenía ese día era pagarle a un operario que le iba a cortar leña y hacerle un arreglo en el tejado.